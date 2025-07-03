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06:52, 3 июля 2025

Следком Армении назвал причину обысков в компании Карапетяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обыски в компании  Самвела Карапетяна проходили в рамках уголовного дела о неуплате налогов и отмывании денег, заявил СК Армении.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля обыски в головном офисе принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну компании проходили на фоне принятого в первом чтении законопроекта о национализации "Электросетей Армении", принадлежащих "Ташир Групп".

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и арестован на два месяца. 

Следственный комитет Армении проводил мероприятия в ереванском головном офисе компании "Ташир Групп", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, в рамках дела об отмывании денег и неуплате налогов, сообщила пресс-служба ведомства. 

"В головном офисе проводились неотложные следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным управлением по расследованию преступлений в сфере экономики СК, по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере и неуплаты налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере", - цитирует датированное 2 июля сообщение агентство «Арминфо».

Силовики изъяли компьютеры и документы, сообщил адвокат компании Армен Фероян. По его словам, защита не согласна с проведенным обыском. Юрист отметил, что адвокатам предоставили решение суда, которое они намерены обжаловать. "Мы считаем, что этот процесс незаконный", - цитирует юриста  "Sputnik-Армения".

Фероян категорически отверг обвинения Следственного комитета в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов, назвав их "предсказуемым беззаконием".

Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Ранее первый вице-президент "Ташир" Нарек Карапетян анонсировал протестное шествие в Ереване. Он призвал людей собраться вечером 4 июля на проспекте Маштоца, а затем проследовать до места заключения Карапетяна.

Самвел Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио". 

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