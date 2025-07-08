Силовики проводят обыски в "Электросетях Армении"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики пришли с обыском в офисы компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну, и в дом председателя совета директоров компании Нарека Карапетяна.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию "Электрические сети Армении" арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна. Ранее Пашинян пригрозил национализацией компании. ЗАО "Электрические сети Армении" заявило, что не знает, из-за какого ущерба глава правительства Пашинян пообещал национализировать предприятие. 2 июля прошли обыски в в ереванском офисе принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну компании "Ташир Групп". Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, заявил Следком Армении.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Правоохранители с раннего утра находятся в офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), сообщило сегодня Armlur.am.

Представитель пресс-службы компании заявил, что не осведомлён о причинах происходящего, однако подтвердил, что правоохранители находятся в здании с самого утра и не допускают сотрудников в главный офис, говорится в публикации.

В центральном офисе компании «Электрические сети Армении» на данный момент находятся лишь сотрудники горячей линии и исполняющий обязанности генерального директора Давид Казинян, сообщила пресс-секретарь «ЭСА» Наталья Сарджанян.

«Полицейские в масках не позволили даже пронести продукты питания для столовой», - привело ее слова News.Am

По информации агентства, силовики также пришли в Мусалерский филиал компании.

Также с утра проходит обыск в доме председателя совета директоров ЭСА Нарека Карапетяна, сын Карена Карапетяна, и племянника Самвела Карапетяна, передает Aysor.Am.

Следком заявил, что следственные действия проводятся "в рамках уголовного производства, возбужденного Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды и Следственным управлением города Еревана", проинформировало News.Am.

Самвел Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.