Кавказский узел

12:07, 19 мая 2026

Число арестованных по делу о помехах агитации в Армении выросло до 10

Предвыборный митинг правящей партии "Гражданский договор". 16 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYbzsektTMu/

Под домашний арест отправлены еще три сторонника блока "Сильная Армения", которые были задержаны в Лорийской области за воспрепятствование агитации правящей партии.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в Лорийской области сторонники "Сильной Армении" на предвыборном митинге правящей партии "Гражданский договор" начали скандировать имя своего лидера Самвела Карапетяна. 10 человек были задержаны, им инкриминируется воспрепятствование предвыборной агитации. 18 мая по этому уголовному делу шесть человек были заключены под стражу, еще один отправлен под домашний арест.

Ицидент произошел в селе Мецаван укрупненной общины Ташир, где сторонники Карапетяна включили громкую музыку и начали скандировать: "Самвел, Самвел", чтобы заглушить выступление представителя правящей партии Сурена Папикяна. Тогда Папикян заявил, что эти люди совершают уголовно наказуемое действие, и призвал полицию, контролировавшую митинг, принять меры.

Еще три человека отправлены под домашний арест по делу о воспрепятствовании избирательной кампании партии "Гражданский договор" представителями блока "Сильная Армения" в Лорийской области, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Кима Авдалян.

"Возбуждено уголовное дело против 10 человек, шесть из которых арестованы, а четыре помещены под домашний арест. Ведутся активные следственные действия для правовой оценки действий других лиц, причастных к преступлению", - приводит сегодня ее слова "Арменпресс".

Роберт Кочарян, Гагик Царукян, Самвел Карапетян, Никол Пашинян. Иллюстрация создана
07:41 19.05.2026
Армянские аналитики оценили предвыборные обещания политических сил
Обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах в Армении, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство обещаний - просто популизм.

Напомним, задержания сторонников оппозиции происходят на фоне заявлений о злоупотреблении админресурсом правящей партией. Так, 15 мая бывший омбудсмен Арман Татоян, возглавляющий список кандидатов от партии "Крылья единства", заявил, что студентов колледжа в Армавире обязали принять участие в предвыборном мероприятии в интересах "Гражданского договора".

13 мая педагоги и ученики школ Арагацотнской области вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии. Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах.

Раздробленность оппозиции не стала меньше на фоне начавшейся 8 мая агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Роберт Кочарян, Гагик Царукян, Самвел Карапетян, Никол Пашинян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07:41, 19 мая 2026
Армянские аналитики оценили предвыборные обещания политических сил
Никол Пашинян во время общения с беженцами из Карабаха. 18 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.aysor.am/ru/news
19:33, 18 мая 2026
Пашинян дважды за день проявил агрессию к беженцам из Карабаха
Предвыборный митинг партии власти "Гражданского договора". 16 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYbzsektTMu/
14:50, 18 мая 2026
Семь человек арестованы по делу о помехах агитации правящей партии Армении
Выборы и преследования. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:25, 17 мая 2026
Преследование церкви и оппозиции стали темами предвыборной риторики в Армении
Авторы совместного заявления правозащитников в связи с суицидом Ованнисяна. Фото: Aysor.am https://www.aysor.am/am/news/2026/05/17/%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6/2422680
13:04, 17 мая 2026
Суицид задержанного за порчу предвыборного плаката вызвал вопросы к армянским силовикам
Магомед Гаджиев*.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Роберт Кочарян.
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу.
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Хадж

Дело Заремы Мусаевой

20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
14:35, 4 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Европарламент помог Кремлю выступив против Азербайджана
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Михаил Хрипунов. 19 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/sovetsudey/940
19 мая 2026, 11:09
Ставропольский судья в отставке Хрипунов арестован по делу о взятках

Магомед Гаджиев (признан иноагентом) в 2017 году. Фото: пресс-служба депутата Госдумы.
18 мая 2026, 20:06
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку

Туапсе. Фото: Туапсинец. https://ru.wikipedia.org/
18 мая 2026, 16:43
Власти Северной Осетии сочли опасным отдых детей в Туапсе

Джихад Юнусов нападает на соседок. Скриншот видео dvach / MAX
18 мая 2026, 13:00
Пользователи соцсетей потребовали наказать Юнусова за избиение женщин

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
