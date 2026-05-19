Число арестованных по делу о помехах агитации в Армении выросло до 10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Под домашний арест отправлены еще три сторонника блока "Сильная Армения", которые были задержаны в Лорийской области за воспрепятствование агитации правящей партии.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в Лорийской области сторонники "Сильной Армении" на предвыборном митинге правящей партии "Гражданский договор" начали скандировать имя своего лидера Самвела Карапетяна. 10 человек были задержаны, им инкриминируется воспрепятствование предвыборной агитации. 18 мая по этому уголовному делу шесть человек были заключены под стражу, еще один отправлен под домашний арест.

Ицидент произошел в селе Мецаван укрупненной общины Ташир, где сторонники Карапетяна включили громкую музыку и начали скандировать: "Самвел, Самвел", чтобы заглушить выступление представителя правящей партии Сурена Папикяна. Тогда Папикян заявил, что эти люди совершают уголовно наказуемое действие, и призвал полицию, контролировавшую митинг, принять меры.

Еще три человека отправлены под домашний арест по делу о воспрепятствовании избирательной кампании партии "Гражданский договор" представителями блока "Сильная Армения" в Лорийской области, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Кима Авдалян.

"Возбуждено уголовное дело против 10 человек, шесть из которых арестованы, а четыре помещены под домашний арест. Ведутся активные следственные действия для правовой оценки действий других лиц, причастных к преступлению", - приводит сегодня ее слова "Арменпресс".

Армянские аналитики оценили предвыборные обещания политических сил Обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах в Армении, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство обещаний - просто популизм.

Напомним, задержания сторонников оппозиции происходят на фоне заявлений о злоупотреблении админресурсом правящей партией. Так, 15 мая бывший омбудсмен Арман Татоян, возглавляющий список кандидатов от партии "Крылья единства", заявил, что студентов колледжа в Армавире обязали принять участие в предвыборном мероприятии в интересах "Гражданского договора".

13 мая педагоги и ученики школ Арагацотнской области вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии. Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах.

Раздробленность оппозиции не стала меньше на фоне начавшейся 8 мая агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".