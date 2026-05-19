Беспилотники сбиты в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные минувшей ночью сбили беспилотники в трех районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 мая беспилотники были сбиты в Таганроге, а также в Каменском и Азовском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.
Минувшей ночью БПЛА уничтожены в трех районах Ростовской области: Мясниковском, Родионово-Несветайском и Азовском, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.
Напомним, 17 мая Ростовская область трижды подверглась атакам беспилотников. В ночь на 17 мая дроны были сбиты над Азовом, а также в Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах. В результате атаки повреждено здание азовского филиала Донского государственного технического университета, студенты были переведены на дистационное обучение.
Утром 17 мая беспилотники были уничтожены в Таганроге, а также в Азовском и Неклиновском районах. Один из дронов был сбит над детским лагерем, в котором находились люди, обломки повредили крышу здания. Еще одна атака произошла днем 17 мая, беспилотники были сбиты в Таганроге, Аксайском и Мясниковском районах.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
