Беспилотники сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в трех районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 мая беспилотники были сбиты в Таганроге, а также в Каменском и Азовском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

Минувшей ночью БПЛА уничтожены в трех районах Ростовской области: Мясниковском, Родионово-Несветайском и Азовском, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

Напомним, 17 мая Ростовская область трижды подверглась атакам беспилотников. В ночь на 17 мая дроны были сбиты над Азовом, а также в Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах. В результате атаки повреждено здание азовского филиала Донского государственного технического университета, студенты были переведены на дистационное обучение.

Утром 17 мая беспилотники были уничтожены в Таганроге, а также в Азовском и Неклиновском районах. Один из дронов был сбит над детским лагерем, в котором находились люди, обломки повредили крышу здания. Еще одна атака произошла днем 17 мая, беспилотники были сбиты в Таганроге, Аксайском и Мясниковском районах.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.