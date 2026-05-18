Военный из Дагестана убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Нарман Муталимов из Табасаранского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1942 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 18 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1941 бойца из Дагестана.
В Гувлигской школе Табасаранского района состоялось открытие мемориальной доски выпускнику школы Нарману Муталимову, убитому в специальной военной операции, сообщил сегодня глава района Магомед Курбанов в Telegram-канале.
Нарману Муталимову было 28 лет. Когда началась специальная военная операция, он отправился добровольцем на СВО. Вместе со своим подразделением участвовал в боях в Луганской и Донецкой народных республиках. В одном из боев был убит. Награжден орденом Мужества (посмертно).
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1942 бойцов из Дагестана.
Ранее о смерти участника СВО из Табасаранского района стало известно 15 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Эйваз Ярахмедов.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.