Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нарман Муталимов из Табасаранского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1942 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 18 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1941 бойца из Дагестана.

В Гувлигской школе Табасаранского района состоялось открытие мемориальной доски выпускнику школы Нарману Муталимову, убитому в специальной военной операции, сообщил сегодня глава района Магомед Курбанов в Telegram-канале.

Нарману Муталимову было 28 лет. Когда началась специальная военная операция, он отправился добровольцем на СВО. Вместе со своим подразделением участвовал в боях в Луганской и Донецкой народных республиках. В одном из боев был убит. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1942 бойцов из Дагестана.

Ранее о смерти участника СВО из Табасаранского района стало известно 15 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Эйваз Ярахмедов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.