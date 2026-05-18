Кавказский узел

19:16, 18 мая 2026

Военный из Дагестана убит на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нарман Муталимов из Табасаранского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1942 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 18 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1941 бойца из Дагестана.

В Гувлигской школе Табасаранского района состоялось открытие мемориальной доски выпускнику школы Нарману Муталимову, убитому в специальной военной операции, сообщил сегодня глава района Магомед Курбанов в Telegram-канале.

Нарману Муталимову было 28 лет. Когда началась специальная военная операция, он отправился добровольцем на СВО. Вместе со своим подразделением участвовал в боях в Луганской и Донецкой народных республиках. В одном из боев был убит. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1942 бойцов из Дагестана.

Ранее о смерти участника СВО из Табасаранского района стало известно 15 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Эйваз Ярахмедов.

13:40 09.05.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
