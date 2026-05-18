Житель Краснодара осужден на длительный срок по делу о госсизмене
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя, признав его виновным в помощи вооруженным силам Украины.
По версии суда и следствия, подсудимый являлся противником государственной власти РФ и был против проведения специальной военной операции. В июле 2023 года согласился любыми доступными ему способами оказывать помощь представителям ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ.
Подсудимый выполнял поручения своего куратора, с которым он установил заранее связь, в том числе занимался поиском лиц, готовых помогать украинской стороне. После этого отчитывался о проделанной работе, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.
Суд признал его виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденный будет в колонии строгого режима.
"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Алексея Зубарева к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене и публичных призывах к терроризму. Ранее Краснодарский краевой суд признал виновной жительницу Краснодара в государственной измене и приговорил ее к 13 годам лишения свободы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.