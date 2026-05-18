18:21, 18 мая 2026

Житель Краснодара осужден на длительный срок по делу о госсизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя, признав его виновным в помощи вооруженным силам Украины.

По версии суда и следствия, подсудимый являлся противником государственной власти РФ и был против проведения специальной военной операции. В июле 2023 года согласился любыми доступными ему способами оказывать помощь представителям ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Подсудимый выполнял поручения своего куратора, с которым он установил заранее связь, в том числе занимался поиском лиц, готовых помогать украинской стороне. После этого отчитывался о проделанной работе, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Суд признал его виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденный будет в колонии строгого режима. 

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Алексея Зубарева к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене и публичных призывах к терроризму. Ранее Краснодарский краевой суд признал виновной жительницу Краснодара в государственной измене и приговорил ее к 13 годам лишения свободы.

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
