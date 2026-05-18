Остановка движения по Крымскому мосту привела к задержке поездов на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шестнадцать пассажирских поездов задержаны в Краснодарском крае в связи с более чем 10-часовой остановкой движения по Крымскому мосту. Ограничения проезда по мосту вводились на фоне атак беспилотников в Крыму и на Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив. Это вызвало у пользователей Telegram вопросы о причинах и сроках ограничений.

Задержаны 16 пассажирских поездов

Сегодня в Краснодарском крае 16 пассажирских поездов задержаны на время до 8,5 часов, сообщила в своем телеграм-канале Северо-Кавказская железная дорога.

Задержки связаны с остановкой движения по Крымскому мосту, отмечается в сообщении. "Пассажиры поездов, задержанных более 4 часов, обеспечиваются бутилированной водой и питанием", - отчиталась СКЖД.

Проезд по Крымскому мосту был закрыт более 10 часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было остановлено в 21.02 мск 17 мая, говорится в публикации в телеграм-канале инфоцентра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

О том, что движение возобновлено, инфоцентр сообщил в 07.29 мск. Таким образом, мост был закрыт около 10 с половиной часов.

По данным инфоцентра, в 08.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 150 машин, со стороны Керчи - 200 машин. Однако уже к 09.00 мск с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.

Атаки беспилотников зафиксированы на Кубани и в Крыму

Причины закрытия моста в публикациях инфоцентра не указаны, но ограничения на проезд вводились на фоне атак беспилотников, зафиксированных в том числе в Краснодарском крае и Крыму.

"С 21.00 мск 17 мая до 7.00 мск 18 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в публикации в телеграм-канале Минобороны.

Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост этого сообщения, не дополнив его иной информацией.

Минувшей ночью были сбиты беспилотники в Таганроге, а также в Каменском и Азовском районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. ФСБ заявила, что организатором теракта является военная разведка Украины. Правозащитники признали политзаключенными всех восьмерых обвиняемых по делу о подрыве моста, заявив, что они - случайные люди. 27 ноября 2025 года суд приговорил обвиняемых к пожизненным срокам.