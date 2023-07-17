Атака на Крымский мост признана терактом

17 июля 2023, 10:22

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Причиной разрушения дорожного полотна на Крымском мосту, гибели двух человек и ранения подростка стала атака морскими беспилотными аппаратами со стороны Украины, заявил Национальный антитеррористический комитет. Возбуждено уголовное дело о теракте, отчитался Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал сегодня во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Движение по мосту закрыто, на пролетах моста повреждено дорожное полотно, сообщил Минтранс России.

Крымский мост был атакован сегодня ночью украинскими надводными беспилотными аппаратами, сообщил Национальный антитеррористический комитет. "В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста", - говорится в релизе НАК, который приводит "Интерфакс".

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте СКР.

Напомним также, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

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