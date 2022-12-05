Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста

05 декабря 2022, 13:22

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Возобновлено движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после взрыва, сообщило Упрдор "Тамань".

Как писал "Кавказский узел", 8 октября движение по Крымскому мосту было полностью закрыто в связи с взрывом, после которого два автомобильных пролета моста частично обрушились. Позднее движение машин по мосту возобновилось, за исключением большегрузов. Минтранс России сообщил, что проезд грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлен не ранее 1 декабря.

Движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после взрыва, открылось сегодня, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань". "5 декабря в 10:50 [мск] в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Сняты ли ограничения на движение большегрузов по автомобильной части моста, в сообщении не уточняется. Нет этой информации, по состоянию на 13.10 мск, и в телеграм-каналах Минтранса России, вице-премьера Марата Хуснуллина и оперштаба Кубани.

3 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в полном объеме возобновить движение по обеим полосам автодорожной части моста планируется 20 декабря. "На восстановление автомобильного моста правительством выделено необходимое финансирование, госконтракт заключен. Запустить движение планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря - полностью по другой", - привело его слова ТАСС.

Вице-премьер отметил, что после запуска движения в декабре начнется разборка левой, менее пострадавшей стороны моста. Завершить ее планируется до 30 марта, сообщило агентство.

Напомним, 9 октября, на следующий день после взрыва на Крымском мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. С 27 октября на паромах решено было перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители.

Однако с 28 ноября паромные перевозки проводятся с перерывами из-за погодных условий. Так, 4 декабря возобновления работы паромов, остановленных из-за непогоды, ожидали в Краснодарском крае водители 370 грузовых и легковых машин, сообщил краевой оперштаб.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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