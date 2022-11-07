Водители на Кубани подтвердили отсутствие очереди на Керченскую переправу

07 ноября 2022, 15:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Очередь на паромы Керченской переправы ликвидирована, проезда ожидают водители всего семи грузовиков, сообщила сегодня администрация Кубани. Погрузка на паромы со стороны Краснодарского края проходит быстро, подтвердили водители.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября администрация Краснодарского края сообщила, что очередь на паромы Керченской переправы сократилась со 122 до 88 грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости.

С 27 октября на паромах Керченской переправы решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально-значимыми товарами, а остальные грузы можно возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. Минтранс России сообщил, что проезд грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлен не ранее 1 декабря.

В Краснодарском крае ликвидирована очередь грузовиков на Керченскую переправу, сообщила сегодня администрация Кубани на своем сайте. "На перехватывающей парковке в поселке Ильич находится 7 машин. Четыре из них – грузовики с продуктами и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.

На стоянке в поселке дежурят четыре волонтера, там продолжают работу пункт обогрева и столовая для водителей, отметила краевая администрация. "Принимать грузовики готовы площадки возле ст. Старотитаровской и в Порту Кавказ, сейчас транспорт на них отсутствует. Остальные накопительные стоянки вывели в резерв", - отмечается в публикации.

Пользователи Telegram-чата "Паромная переправа Керчь. Крымский мост", в котором обсуждается ситуация на паромной переправе и мосту, сегодня не сообщали о проблемах с переправой на паромах.

"Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с пропуском грузовых фур 20 тонн на паром?" – поинтересовался в 14.38 мск пользователь OlgaAlex. "Смотря в какую сторону и смотря какой груз", - ответил пользователь с ником "олег". "Напитки, 20 тонн в Крым", - уточнил OlgaAlex. "В Крым только груз 1, 2 категории пускают, напитки может и относятся... Если входит в этот список, то быстро перевозят", - написал в ответ "олег".

Напомним, 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи со взрывом, после которого два автомобильных пролета моста частично обрушились. Позднее движение машин по мосту возобновилось, за исключением большегрузов. После взрыва на мосту возросла роль Керченской переправы, которая возобновила работу 9 октября.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.