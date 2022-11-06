Меньше сотни фур остались в очереди на Керченскую переправу

06 ноября 2022, 17:48

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Очередь на паромы Керченской переправы сократилась со 122 грузовиков до 88, сообщила сегодня администрация Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября администрация Кубани сообщила, что очередь на Керченскую переправу сократилась до 122 грузовиков. Число фур, ожидающих проезда в Крым, заметно снизилось, подтвердили водители.

Очередь на Керченскую переправу сократилась до 88 грузовиков, сообщила сегодня администрация Краснодарского края. "Это фуры с продуктами и товарами первой необходимости", - отмечается в сообщении на сайте администрации.

С 27 октября машины с неприоритетными грузами едут в Крым по альтернативному маршруту, напомнили краевые власти. "Правила и условия разъясняют водителям на десяти постах ДПС. Также отправить груз в Крым можно по железной дороге", - говорится в публикации.

С 27 октября на паромах Керченской переправы решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально-значимыми товарами, а остальные грузы можно возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. Минтранс России сообщил, что проезд грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлен не ранее декабря.

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