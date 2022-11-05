Власти Кубани отчитались о сокращении очереди фур на Керченскую переправу

05 ноября 2022, 13:55

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Очередь на паромы Керченской переправы сократилась до 122 грузовиков, сообщила сегодня администрация Кубани. Число фур, ожидающих проезда в Крым, заметно снизилось, подтвердили водители.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября оперштаб Кубани сообщил, что очередь большегрузов на Керченскую паромную переправу сократилась почти вдвое, до 150 машин. Водители при этом пожаловались на долгое ожидание в очереди.

С 27 октября на паромах Керченской переправы решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально-значимыми товарами, а остальные грузы можно возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. Минтранс России сообщил, что проезд грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлен не ранее декабря.

Очередь на Керченскую переправу сократилась до 122 грузовиков, это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости, сообщила сегодня пресс-служба администрации Кубани. "Они ожидают очередь на паром в поселке Ильич Темрюкского района. На перехватывающих стоянках продолжают работать волонтеры. Они раздают бесплатное горячее питание, воду. Для водителей есть пункты обогрева", - говорится в сообщении на сайте администрации.

В крае действует ограничение на проезд к паромной переправе, напомнила администрация. "Машины с неприоритетными грузами едут в Крым по альтернативному маршруту. Правила и условия разъясняют водителям на десяти постах ДПС. Также отправить груз в Крым можно по железной дороге", - отмечается в публикации.

С начала работы Керченской паромной переправы к 07 мск 5 ноября через пролив в обе стороны перевезен 25 561 пассажир, 14 685 машин и 904 железнодорожных вагона, сообщил сегодня Минтранс России. "Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 464 рейса", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Некоторые водители в Telegram-чате "Паромная переправа Керчь. Крымский мост" сегодня также сообщили, что очередь на паромы сократилась. "На прошлой неделе 6 суток стоял, так что налаживается дело", - написал, в частности, Фёдор. "Я тоже 7 [суток] отстоял, а вчера проехал мимо Ильича, намного меньше машин стало", - подтвердил пользователь с ником "олег".

"Стоянка на треть пустая, в основном рефы (рефрижераторы), большие и маленькие", - написал пользователь с ником, состоящим из символа подчеркивания. В другом сообщении водитель добавил, что стоит в поселке Ильич, а на переправу приезжает в четвертый раз.

Напомним, 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи со взрывом, после которого два автомобильных пролета моста частично обрушились. Владимир Путин объявил взрыв терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Паромная переправа начала работу 9 октября.

До открытия моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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