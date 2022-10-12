Выходцы с Кавказа названы участниками подготовки взрыва на Крымском мосту

12 октября 2022, 12:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Граждане Армении и Грузии причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для теракта на Крымском мосту, предположила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. После этого Владимир Путин поручил охрану моста Федеральной службе безопасности.

9 октября Владимир Путин заявил, что исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины. Сам взрыв он объявил терактом. "Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", - привело в тот же день его слова РИА Новости.

Организаторы и соучастники теракта на Крымском мосту установлены ФСБ совместно со Следственным комитетом, сообщила сегодня пресс-служба ФСБ. "Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,7 тонны и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между киевской компанией «Транслогистик УА» и болгарской «Baltex Capital S.A.».

"К организации переправки груза из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени «Леван» и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р.", - сообщило ведомство.

Следователи считают, что с 29 сентября по 3 октября груз был растаможен в Ереване, а документы были подменены, после чего его отправителем уже являлось зарегистрированное в Армении ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», а получателем – московская компания «Лидер».

"В дальнейшем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября 2022 г. груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе г. Армавира Краснодарского края. 7 октября с.г. при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым", - говорится в публикации.

7 октября, по версии ФСБ, паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. "А 8 октября 2022 г. в 06:03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв. При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р.", - изложило свою версию ведомство.

В рамках уголовного дела задержаны пять граждан России и трое граждан Украины и Армении, отмечается в публикации.

11 октября представитель экстренных служб сообщил, что в числе четырех погибших в результате взрыва - судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. В пресс-службе суда не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о гибели судьи, сообщило ТАСС. Ранее стало известно, что при взрыве погибли профессиональные петербургские гиды Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, находившиеся в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва, говорится в публикации.

Власти Болгарии отчитались о своей проверке маршрута груза машины

Грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории Болгарии, заявила 11 октября пресс-служба правительства этой страны по итогам проверки, проведенной болгарскими спецслужбами.

"Установлено, что взорвавшийся на Крымском мосту грузовик никогда не был на территории Болгарии, которая была названа [российской стороной] как начальная точка его маршрута", - заявило правительство Болгарии.

Проверка болгарских спецслужб показала, что товар со сходными характеристиками был ввезен на территорию страны из другой страны Евросоюза в контейнере и был надлежащим образом оформлен как транзитный груз. По версии властей Болгарии, груз "покинул страну в этом же контейнере через порт Бургас 17 сентября 2022 года в направлении государства, не являющегося Россией".

Власти страны подчеркнули, что, согласно результатам проверки, контейнер, в котором товар покинул Болгарию, не находился в грузовике, который затем был взорван. "Правительство Болгарии никому не позволит связывать название нашего государства с террористической деятельностью", - процитировало сообщение правительства Болгарии ТАСС.

Родственники водителя грузовика считают, что его подставили

Предполагаемый водитель взорванного грузовика Махир Юсубов занимался грузоперевозками и жил в Краснодаре, куда уехал несколько лет назад вместе с семьей из Казани. Жилье в Казани семья Юсубова временно оставила родственникам.

Двоюродный брат Махира Юсубова считает, что его родственника могли подставить, но подтвердил, что тот говорил о запланированной поездке в Крым, сообщило 8 октября казанское издание 116.ru.

Владелец грузовика, Самир Юсубов, заявил, что не имеет к взрыву на мосту никакого отношения. "Фура оформлена на меня, а на ней работает дядя, двоюродный брат моего отца - Юсубов Махир. Всю жизнь занимается грузоперевозками, а груз берет через сайт", - привело его слова издание.

Версия об "азербайджанском следе" в связи с этнической принадлежностью водителя и владельца грузовика не получила развития, обратил 9 октября внимание автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Пока не наблюдаю рассуждений об азербайджанском следе в подрыве Крымского моста, поскольку выясняется, что там взорвался грузовик, управляемый и принадлежавший одной азербайджанской семье из Кубани. Водитель погиб в машине. [...] Из того, что мне удалось прочитать в российских СМИ, вытекает, что грузовик азербайджанцев использовался "в темную", то есть владельцы и водитель не знали, что в кузове взрывчатка, а запуск произведен дистанционно", - написал он в своем посте "Перспективы версии "азербайджанского грузовика" на Крымском мосту".

Напомним, 9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. 11 октября четвертый паром начал работу на переправе.

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