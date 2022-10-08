Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов охранять Крымский мост

08 октября 2022, 22:34

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Росгвардейцы из Чечни готовы контролировать движение и досматривать транспорт на Крымском мосту, заявил Рамзан Кадыров после сегодняшнего подрыва там грузовика и обрушения пролетов. Но Путин вверил полномочия по охране моста сотрудникам Федеральной службы безопасности.

Как писал "Кавказский узел", сегодня рано утром на Крымском мосту движение было полностью закрыто в связи с подрывом там грузового автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелось семь цистерн грузового состава, два автомобильных пролета моста частично обрушились.

Чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и в Крым для контроля движения по Крымскому мосту и досмотра транспорта, заявил после взрыва на мосту Рамзан Кадыров.

"Если есть необходимость и будет приказ, чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту. Хоть сейчас. Опыт несения такой службы есть", - цитирует предложение Кадырова "Чечня сегодня".

При этом Кадыров выразил сомнение, что повторение подобной ситуации на Крымском мосту возможно. "Не думаю, что будет повтор точно такой же ситуации, учитывая, что будут приняты усиленные меры безопасности", - сказал глава Чечни.

Тем временем Владимир Путин сегодня подписал Указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации". Полномочия по охране этих объектов будут возложены на Федеральную службу безопасности, следует из текста указа, опубликованного на сайте Кремля.

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