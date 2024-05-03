03 мая 2024, 13:24
Житель Баксанского района заподозрен в оправдании терроризма
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Кабардино-Балкарии местный житель стал подозреваемым по делу об оправдании терроризма из-за публикации в соцсетях видеозаписей, сообщили в ФСБ.
Как писал "Кавказский узел", в апреле силовики также заподозрили в оправдании терроризма 77-летнюю жительницу Ставрополья. Причиной стал комментарий в соцсети об убийстве блогера Владлена Татарского.
Подозрительные публикации жителя Баксанского района в одной из социальных сетей выявили сотрудники УФСБ России по КБР. Деталей о содержании данных публикаций ведомство не озвучивает.
По версии следствия, мужчина распространял "видеоматериалы, направленные на оправдание терроризма", пишет сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ.
Против подозреваемого Следком по региону возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Напомним также, что уехавшая в Германию журналистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова заочно обвинена в оправдании терроризма из-за постов в телеграм-канале. Часть источников утверждала, что поводом для преследования Маршенкуловой стали высказывания о смерти Владлена Татарского. Однако по версии следствия, "ряд публикаций об оправдании терроризма" Залина Маршенкулова опубликовала в Telegram "не позднее 3 марта 2023 года", то есть за месяц до гибели Татарского. Сама Залина Маршенкулова сочла абсурдными предъявленные ей обвинения в оправдании терроризма и связала преследование со своей политической позицией.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"