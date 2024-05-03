03 мая 2024, 13:24

Житель Баксанского района заподозрен в оправдании терроризма

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В Кабардино-Балкарии местный житель стал подозреваемым по делу об оправдании терроризма из-за публикации в соцсетях видеозаписей, сообщили в ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", в апреле силовики также заподозрили в оправдании терроризма 77-летнюю жительницу Ставрополья. Причиной стал комментарий в соцсети об убийстве блогера Владлена Татарского.

Подозрительные публикации жителя Баксанского района в одной из социальных сетей выявили сотрудники УФСБ России по КБР. Деталей о содержании данных публикаций ведомство не озвучивает.

По версии следствия, мужчина распространял "видеоматериалы, направленные на оправдание терроризма", пишет сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ. 

Против подозреваемого Следком по региону возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним также, что уехавшая в Германию журналистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова заочно обвинена в оправдании терроризма из-за постов в телеграм-канале. Часть источников утверждала, что поводом для преследования Маршенкуловой стали высказывания о смерти Владлена Татарского. Однако по версии следствия, "ряд публикаций об оправдании терроризма" Залина Маршенкулова опубликовала в Telegram "не позднее 3 марта 2023 года", то есть за месяц до гибели Татарского. Сама Залина Маршенкулова сочла абсурдными предъявленные ей обвинения в оправдании терроризма и связала преследование со своей политической позицией.

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Примечание:

"Суд отказался удовлетворить жалобу Маршенкуловой на следствие", "Залина Маршенкулова заявила об опасениях за себя и родных", "Уроженка Баксана попросила госзащиту после угроз".

Автор: "Кавказский узел"

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