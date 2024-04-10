Залина Маршенкулова обвинена в оправдании терроризма

10 апреля 2024, 20:09

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Следствие заочно предъявило обвинения журналистке из Кабардино-Балкарии Залине Маршенкуловой, в том, что она разместила в Telegram-канале посты, оправдывающие терроризм.

Как сообщал "Кавказский узел", журналистка, автор Telegram-канала "Женская власть" и активистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова в 2020 году обращалась в полицию из-за угроз, поступивших ей от имени сообщества "Во благо общего народа". По словам Маршенкуловой, ей начали угрожать в соцсетях после того, как она написала пост в поддержку актрис из клипа солиста группы Rammstein в своем Telegram-канале "Женская власть". Журналистка попросила возбудить уголовное дело и обеспечить защиту ей и родным.Маршенкулова жаловалась на бездействие следствия, но суд отказался удовлетворить жалобу.

Уголовное дело о публичном оправдании террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса) (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») возбуждено в отношении Залины Маршенкуловой, сообщило сегодня управление Следкома России по Москве.

"По данным следствия, не позднее 3 марта 2023 года Залина Маршенкулова разместила в публичном канале мессенджера «Телеграм» ряд публикаций об оправдании терроризма. Следователями столичного СК ей заочно предъявлено обвинение. В ближайшее время фигурантка будет объявлена в розыск. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения обвиняемой в виде заключения под стражу", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Маршенкулова проживает в Германии, сообщило сегодня РИА "Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Маршенкулова в своем Telegram-канале "Женская власть" сообщила сегодня, что переживает за родных. "Я беспокоюсь только о маме и бабушке, которые остались там. И что бабушка не переживет, если к ней заявятся с обыском. Ей уже 90 лет, она ветеран. И еще сына своего не могу увидеть пока, поехать к нему", - написала она.

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