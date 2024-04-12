Маршенкулова сочла необоснованными обвинения в оправдании терроризма

12 апреля 2024, 21:11

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Журналистка и активистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова, живущая в Германии, считает абсурдными предъявленные ей обвинения в оправдании терроризма и связывает преследование со своей политической позицией.

Как сообщал "Кавказский узел", следствие заочно предъявило обвинения журналистке из Кабардино-Балкарии журналистке и активистке Залине Маршенкуловой, в том, что она разместила в авторском Telegram-канале "Женская власть" посты, оправдывающие терроризм. Уголовное дело журналистки Залины Маршенкуловой, обвиненной в оправдании терроризма, не связано с ее участием в отстаивании прав женщин в Кабардино-Балкарии, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Часть источников утверждала, что поводом для преследования Маршенкуловой стали высказывания о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, "ряд публикаций об оправдании терроризма" Залина Маршенкулова опубликовала в Telegram "не позднее 3 марта 2023 года", то есть за месяц до гибели Татарского.

Залина Маршенкуловой рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ФРГ она имеет статус участника гуманитарной программы. Сейчас она проживает в Гамбурге. Залина заметила, что в течение последних пяти лет она получает угрозы от неизвестных лиц (как правило, в соцсетях), но она не стала подробно об этом рассказывать. У активистки есть адвокат, который защищает ее интересы в России.

По ее словам, не важно, какие именно посты в Telegram-канале стали поводом для ее уголовного преследования. "Это политическая статья, часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма..." - репрессивный закон. Они там выдают какую-то свою интерпретацию того, чего я даже не говорила", - подчеркнула Маршенкулова.

По ее словам, в ее постах нет признаков оправдания терроризма. "Абсолютно выдуманная специально под борьбу с несогласными <пацифистскими> мнениями статья оправдания терроризма. Полный бред от начала до конца. Никакого оправдания терроризма у меня нет ни в одном тексте", - заявила Маршенкулова.

По поводу обыска в ее московской квартире Залина заметила, что она там давно не живет. "Вещей в московской квартире не осталось. А зачем нужно заводить на меня дело ни за что? За то, чего я не говорила и не делала. Не знаю. Понятия не имею", - возмутилась в конце беседы Залина Маршенкулова.

11 апреля суд в Москве удовлетворил постановление о "безотлагательном обыске" по делу Залины Маршенкуловой. К этому моменту силовики уже провели обыск в ее бывшей московской квартире, где Маршенкулова не жила уже минимум год.

Юрист Сергей Иващенко сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"» предусматривает широкий спектр наказаний - от штрафа в размере до 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

«Чтобы оправдание терроризма стало публичным, а потому и уголовно наказуемым деянием, необходима публикация в СМИ или на Интернет-платформах материалов, которые бы признавали идеологию и практику терроризма правильными и нуждающимися в поддержке. Это могут быть выражения согласия и одобрения, выступление в защиту терроризма, совершенных преступлений террористического характера, оправдания поведения лиц, их совершивших. Подражание же подразумевает потребность в воспроизведении терроризма", - пояснил юрист.

Залина Маршенкулова в 2020 году обращалась в полицию из-за угроз, поступивших ей от имени сообщества "Во благо общего народа". По словам Маршенкуловой, ей угрожали в соцсетях после того, как она написала пост в поддержку актрис из клипа солиста группы Rammstein. Следствие отказалось расследовать угрозы Маршенкуловой.

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