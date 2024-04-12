Правозащитники усомнились в связи дела Маршенкуловой с борьбой за права женщин

12 апреля 2024, 14:33

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Уголовное дело журналистки Залины Маршенкуловой, обвиненной в оправдании терроризма, не связано с ее участием в отстаивании прав женщин в Кабардино-Балкарии, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля следствие сообщило об уголовном деле в отношении журналистки и активистки из Кабардино-Балкарии Залины Маршенкуловой по статье о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Поводом для уголовного дела стали ее публикации в телеграм-канале. Сама Маршенкулова живет в Германии, сообщили источники.

Часть источников утверждала, что поводом для преследования Маршенкуловой стали высказывания о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, "ряд публикаций об оправдании терроризма" Залина Маршенкулова опубликовала в Telegram "не позднее 3 марта 2023 года", то есть за месяц до гибели Татарского.

Глава Правозащитного центра "Сова"* Александр Верховский высказал сомнение в том, что уголовное дело связано с предыдущей деятельностью Маршенкуловой. "Вряд ли дело из-за феминизма завели. Просто убийство Татарского - известный триггер", - сказал Верховский корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. "Она вообще давно уехала из Кабардино- Балкарии. Жила в Москве, сейчас за границей. Я не думаю, что кто-то помнит о её деятельности здесь", - считает он.

Залина Маршенкулова в 2020 году обращалась в полицию из-за угроз, поступивших ей от имени сообщества "Во благо общего народа". По словам Маршенкуловой, ей угрожали в соцсетях после того, как она написала пост в поддержку актрис из клипа солиста группы Rammstein. Следствие отказалось расследовать угрозы Маршенкуловой.

При этом, по мнению правозащитника, нет оснований полагать,что Маршенкулову воспринимали в республике как борца за права женщин. "Так как она давно уехала, вряд ли кто обращал внимание на её действия [в Кабардино-Балкарии]. Вероятно, правоохранительные органы обратили внимание на неё по другим причинам", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Хатажуков.

В свою очередь журналистка и бывшая координатор правозащитной группы "Марем" Катерина Нерозникова считает дело Маршенкуловой признаком "целенаправленного преследования фемактивисток". "Видимо, они [силовики] еще не по конца придумали законодательные механизмы, которыми прижимать феминисток можно именно за их феминистскую активность, поэтому пользуются старыми проверенными рычагами", - поделилась предположением Нерозникова с корреспондентом "Кавказского узла".

Напомним, 11 апреля суд в Москве удовлетворил постановление о "безотлагательном обыске" по делу Залины Маршенкуловой. К этому моменту силовики уже провели обыск в ее бывшей московской квартире, где Маршенкулова не жила уже минимум год.

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