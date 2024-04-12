Залина Маршенкулова. Фото: instagram.com/mayachok_antihrista принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

12 апреля 2024, 14:33

Правозащитники усомнились в связи дела Маршенкуловой с борьбой за права женщин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело журналистки Залины Маршенкуловой, обвиненной в оправдании терроризма, не связано с ее участием в отстаивании прав женщин в Кабардино-Балкарии, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля следствие сообщило об уголовном деле в отношении журналистки и активистки из Кабардино-Балкарии Залины Маршенкуловой по статье о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Поводом для уголовного дела стали ее публикации в телеграм-канале. Сама Маршенкулова живет в Германии, сообщили источники.

Часть источников утверждала, что поводом для преследования Маршенкуловой стали высказывания о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, "ряд публикаций об оправдании терроризма" Залина Маршенкулова опубликовала в Telegram "не позднее 3 марта 2023 года", то есть за месяц до гибели Татарского.

Глава Правозащитного центра "Сова"* Александр Верховский высказал сомнение в том, что уголовное дело связано с предыдущей деятельностью Маршенкуловой. "Вряд ли дело из-за феминизма завели. Просто убийство Татарского - известный триггер", - сказал Верховский корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. "Она вообще давно уехала из Кабардино- Балкарии. Жила в Москве, сейчас за границей. Я не думаю, что кто-то помнит о её деятельности здесь", - считает он.

Залина Маршенкулова в 2020 году обращалась в полицию из-за угроз, поступивших ей от имени сообщества "Во благо общего народа". По словам Маршенкуловой, ей угрожали в соцсетях после того, как она написала пост в поддержку актрис из клипа солиста группы Rammstein. Следствие отказалось расследовать угрозы Маршенкуловой.

При этом, по мнению правозащитника, нет оснований полагать,что Маршенкулову воспринимали в республике как борца за права женщин. "Так как она давно уехала, вряд ли кто обращал внимание на её действия [в Кабардино-Балкарии]. Вероятно, правоохранительные органы обратили внимание на неё по другим причинам", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Хатажуков.

В свою очередь журналистка и бывшая координатор правозащитной группы "Марем" Катерина Нерозникова считает дело Маршенкуловой признаком "целенаправленного преследования фемактивисток". "Видимо, они [силовики] еще не по конца придумали законодательные механизмы, которыми прижимать феминисток можно именно за их феминистскую активность, поэтому пользуются старыми проверенными рычагами", - поделилась предположением Нерозникова с корреспондентом "Кавказского узла".

Напомним, 11 апреля суд в Москве удовлетворил постановление о "безотлагательном обыске" по делу Залины Маршенкуловой. К этому моменту силовики уже провели обыск в ее бывшей московской квартире, где Маршенкулова не жила уже минимум год.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд отказался удовлетворить жалобу Маршенкуловой на следствие", "Залина Маршенкулова заявила об опасениях за себя и родных", "Уроженка Баксана попросила госзащиту после угроз".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 апреля 2024, 15:26

  • Два военных из Волгоградской области убиты на Украине

    Максим Темиров и Валентин Бабаян убиты в зоне боевых действий на Украине, сообщила администрация Ольховского района. С начала военной операции на Украине признаны убитыми как минимум 720 военных из Волгоградской области

12 апреля 2024, 13:50

12 апреля 2024, 13:01

12 апреля 2024, 12:12

12 апреля 2024, 11:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи