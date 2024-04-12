12 апреля 2024, 02:18

Силовики провели обыск в московской квартире Залины Маршенкуловой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве удовлетворил постановление о "безотлагательном обыске" по делу журналистки из Кабардино-Балкарии Залины Маршенкуловой, обвиненной в оправдании терроризма. К этому моменту силовики уже провели обыск в ее бывшей московской квартире, где Маршенкулова не жила уже минимум год.  

Как сообщал "Кавказский узел", журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову заочно обвинили в оправдании терроризма из-за постов в Telegram-канале. Маршенкулова покинула Россию, по последним данным, она живет в Германии.

Журналистка, автор Telegram-канала "Женская власть" и активистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова в 2020 году обращалась в полицию из-за угроз, поступивших ей от имени сообщества "Во благо общего народа". По словам Маршенкуловой, ей начали угрожать в соцсетях после того, как она написала пост в поддержку актрис из клипа солиста группы Rammstein в своем Telegram-канале. Следствие отказалось расследовать угрозы Маршенкуловой.

О том, что силовики провели обыски по делу Маршенкуловой сообщила "Медиазона"*. Согласно материалам в картотеке московских судов, ходатайство "О производстве обыска, не терпящего отлагательств" поступило в Перовский районный суд Москвы 11 апреля и в тот же день было удовлетворено.

К тому моменту, как суд удовлетворил ходатайство, обыск фактически уже был проведен, отмечает правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Обыск проводился в квартире в московском районе Вешняки, которую Маршенкулова снимала в прошлом. По словам соседа, на момент обыска Залина Маршенкулова не появлялась по этому адресу уже год, а в квартире жили другие арендаторы, не знакомые с ней, утверждает Telegram-канал Mash.

Сама Залина Маршенкулова, комментируя обвинение, написала в своем Telegram-канале, что ей "бесконечно горько за Россию, за политзаключенных, за прекрасных людей, которые либо изгнаны, либо сидят". Она также отметила, что обвинение в оправдании терроризма сильно встревожило ее родных. Близкие журналистки, в том числе сын, мама и 90-летняя бабушка, живут в России.

"По-настоящему обидно мне только потому что родственники не понимают и не поддерживают. Вся эта риторика типа «тебе че больше всех надо? тебе че не молчалось? Все молчат и ты молчи, никому не нужна твоя правда». А я думаю моя правда и вообще правда много кому нужна", - говорится в ее публикации от 11 апреля.

Часть источников утверждает, что журналистке могли вменить статью об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы) из-за высказываний о подрыве блогера Владлена Татарского 2 апреля 2023 года. Вместе с тем следствие утверждало, что "ряд публикаций об оправдании терроризма" Залина Маршенкулова опубликовала в Telegram "не позднее 3 марта 2023 года", то есть за месяц до гибели Татарского.

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Примечание:

"Суд отказался удовлетворить жалобу Маршенкуловой на следствие", "Залина Маршенкулова заявила об опасениях за себя и родных", "Уроженка Баксана попросила госзащиту после угроз".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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