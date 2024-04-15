15 апреля 2024, 16:17

Пенсионерка из Ставропольского края заподозрена в оправдании терроризма

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Силовики заподозрили 77-летнюю жительницу Ставрополья Ларису Кузнецову в оправдании терроризма из-за комментария в соцсети об убийстве блогера Владлена Татарского.

77-летняя пенсионерка из Ставропольского края Лариса Кузнецова стала подозреваемой по части 2 статьи 205.2 УК РФ , сообщает сегодня издание ASTRA.

Поводом для возбуждения дела стал комментарий во «ВКонтакте» о задержании Дарьи Треповой по подозрению в подрыве Владлена Татарского, говорится в публикации.

Лариса Кузнецова находится под подпиской о невыезде, пишет сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Суд признал виновной в организации теракта Дарью Трепову и приговорил ее к 27 годам колонии, сообщил 25 января "Коммерсант".

"Кавказский узел" писал также, что уехавшая в Германию журналистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова заочно обвинена в оправдании терроризма из-за постов в телеграм-канале. Часть источников утверждала, что поводом для преследования Маршенкуловой стали высказывания о смерти Владлена Татарского. Однако по версии следствия, "ряд публикаций об оправдании терроризма" Залина Маршенкулова опубликовала в Telegram "не позднее 3 марта 2023 года", то есть за месяц до гибели Татарского.

Сама Залина Маршенкулова сочла абсурдными предъявленные ей обвинения в оправдании терроризма и связала преследование со своей политической позицией.

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Примечание:

"Суд отказался удовлетворить жалобу Маршенкуловой на следствие", "Залина Маршенкулова заявила об опасениях за себя и родных", "Уроженка Баксана попросила госзащиту после угроз".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 апреля 2024, 15:31

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