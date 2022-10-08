Причиной обрушения пролетов Крымского моста стал подрыв

08 октября 2022, 09:43

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о подрыве грузовика и обрушении двух пролетов Крымского моста.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня рано утром на Крымском мосту загорелась цистерна с ГСМ, обрушился пролет моста. Движение по мосту было полностью закрыто.

В ходе инцидента загорелось семь цистерн грузового состава, два автомобильных пролета моста частично обрушились. Причиной стал подрыв автомобиля, со ссылкой на представителя НАК сообщает РБК.

«Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», - цитирует агентство релиз Национального антитеррористического комитета.

Напомним, строительство моста через Керченский пролив началось в 2016 году, 15 мая 2018 года была открыта автомобильная часть, движение большегрузного транспорта по мосту началось 1 октября того же года. В августе 2019 года российские власти и "Автодор" заявили о планах строительства новой дороги, соединяющей Краснодар с Крымским мостом. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение - в июле 2020 года. Паромная переправа Тамань-Керчь закончила работу в сентябре 2020 года.

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