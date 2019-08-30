30 августа 2019, 15:23

Источники оценили стоимость новой дороги от Краснодара к Крыму в 167 миллиардов

Российские власти и «Автодор» заявили о планах строительства новой дороги, соединяющей Краснодар с Крымским мостом, сообщили сегодня источники. По их данным, скоростная трасса позволит разгрузить существующие дороги от пробок.

Как писал "Кавказский узел", строительство моста через Керченский пролив было начато в 2016 году. 15 мая 2018 года Владимир Путин провел церемонию открытия Крымского моста, а 1 октября того же года открылось движение большегрузного транспорта по мосту. Открытие железнодорожного движения по мосту запланировано на декабрь 2019 года.

Министерство транспорта Россиит, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом, со ссылкой на источники в ведомстве и компаниях сообщают сегодня «Ведомости».

По данным издания, новое направление трассы А-289 начнется почти от Темрюка до пересечения с другой будущей трассой - Дальним западным обходом Краснодара. Строительство планируется завершить в 2022 году, а протяженность новой дороги составит 128 километров, отмечают источники. По их данным, новая трасса позволит разгрузить дорогу на Крым.

Стоимость строительства одного километра новой дороги источники оценили в 1 миллиард рублей с сопутствующими работами и оформлением земельных участков. Предполагается, что проект трассы войдет в доклад, который «Автодор» представит в Минтранс России 10 сентября, сообщает сегодня РБК.

По данным источников издания, строительство Дальнего западного обхода Краснодара, которое должно начаться в 2019 году, обойдется в 39 миллиардов рублей. Таким образом, стоимость строительства новой дороги до Крымского моста, включая Дальний западный обход Краснодара, по подсчетам источников, составит 167 миллиардов рублей.

Этим летом туристы, направившиеся в сторону Таманского полуострова после открытия Крымского моста, жаловались на пробки, образовавшиеся на существующей дороге. «Дорога — ужасная. Везде пробки. Крымский мост построили, а доехать до него невозможно», - процитировала 27 августа Владимира из Ростовской области «Живая Кубань». По словам туриста Владимира, он простоял в пробке сначала под Тимашевском, во второй раз - у Славянска-на-Кубани.

Автомобильное движение на подъездах к Крымскому мосту растет и составляет около 36 тысяч автомобилей в сутки, информирует сегодня «Югополис».

На сайтах Минтранса России, Росавтодора и компании "Автодор" на 11.10 мск сегодня нет информации о строительстве новой дороги. соединяющей Краснодар и Крымский мост.

Ранее сообщал, что 10 марта стало известно, что генподрядчиком новой скоростной автодороги вдоль Черного моря в Краснодарском крае от Туапсе до Сочи планируется сделать принадлежащую Аркадию Ротенбергу компанию "Мостотрест". Стоимость проекта была оценена в триллион рублей.

Примечание:

"Дорогу от Краснодара до Крымского моста предложено сделать скоростной", "Власти сообщили о поиске средств на строительство нового Яблоновского моста", "Жители Кубани заявили о транспортном коллапсе после потопа".

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