Цистерна с топливом горит на Крымском мосту

08 октября 2022, 07:45

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Движение приостановлено на Крымском мосту после того, как загорелась цистерна с ГСМ.

Цистерна с топливом, по предварительным данным, горит на одном из участков Крымского моста, судоходные арки не повреждены, сообщил сегодня советник главы Крыма Олег Крючков.

"Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", - написал Крючков в своем Telegram-канале.



Автомобильное движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено. Сотрудники МЧС и автодорожной службы локализуют пожар, сообщается на сайте ФКУ "Управление автомобильных дорог "Тамань".

Как сообщал "Кавказский узел", строительство моста через Керченский пролив началось в 2016 году. 15 мая 2018 года Владимир Путин провел церемонию открытия Крымского моста, а 1 октября того же года открылось движение большегрузного транспорта. В августе 2019 года российские власти и "Автодор" заявили о планах строительства новой дороги, соединяющей Краснодар с Крымским мостом.