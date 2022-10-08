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08 октября 2022, 07:45

Цистерна с топливом горит на Крымском мосту

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение приостановлено на Крымском мосту после того, как загорелась цистерна с ГСМ.

Цистерна с топливом, по предварительным данным, горит на одном из участков Крымского моста, судоходные арки не повреждены, сообщил сегодня советник главы Крыма Олег Крючков.

"Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Автомобильное движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено. Сотрудники МЧС и автодорожной службы локализуют пожар, сообщается на сайте ФКУ "Управление автомобильных дорог "Тамань".

Как сообщал "Кавказский узел", строительство моста через Керченский пролив началось в 2016 году. 15 мая 2018 года Владимир Путин провел церемонию открытия Крымского моста, а 1 октября того же года открылось движение большегрузного транспорта. В августе 2019 года российские власти и "Автодор" заявили о планах строительства новой дороги, соединяющей Краснодар с Крымским мостом.

Примечание:

"Дорогу от Краснодара до Крымского моста предложено сделать скоростной", "Ротенберг отчитался об установке всех опор Крымского моста", "Стройгазмонтаж" заявил о проблемах с финансированием строительства Керченского моста".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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