Движение по Крымскому мосту полностью закрылось

08 октября 2022, 08:43

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Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста прекращено. Власти готовят паромную переправу.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня рано утром движение по Крымском мосту было приостановлено после того, как загорелась цистерна с ГСМ.

По данным оперативных служб, инцидент на мосту зафиксирован в 6.05 мск. "Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы", - сказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, слова которого приводит ТАСС.

Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту, со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщает "Интерфакс".

Напомним, строительство моста через Керченский пролив началось в 2016 году. 15 мая 2018 года прошла церемония открытия Крымского моста, а 1 октября того же года открылось движение большегрузного транспорта. В августе 2019 года российские власти и "Автодор" заявили о планах строительства новой дороги, соединяющей Краснодар с Крымским мостом. Паромная переправа Тамань-Керчь закончила работу в сентябре 2020 года.

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