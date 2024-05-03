Правозащитники подтвердили ухудшение ситуации со свободой прессы в Азербайджане

03 мая 2024, 12:53

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Азербайджан опустился на 13 позиций в ежегодном индексе свободы прессы, опубликованном международной организацией "Репортеры без границ". Выводы авторов отчета обоснованны, указали азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая 2023 года международная организация "Репортеры без границ" (РБГ) обнародовала очередной Всемирный индекс свободы прессы, приурочив его к отмечаемому 3 мая Всемирному дню свободы печати. Азербайджан поднялся в индексе на три ступени - со 154-го места на 151-е среди 180 стран, но остался в числе стран с несвободной прессой.

В 2022 году Азербайджан оказался в этом рейтинге на 154-м месте, поднявшись по сравнению с индексом 2021 года на 13 ступеней, но по-прежнему остался в числе стран с несвободной прессой. Относительное улучшение позиции Азербайджана в индексе не является показателем улучшения свободы прессы в стране, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" местные эксперты.

Международная организация в защиту журналистов «Репортеры без границ» в ежегодном Всемирном индексе свободы прессы разместила Азербайджан на 164-м месте - на 13 ступеней ниже, чем год назад.

"Независимые телевидение и радио не транслируются внутри страны, а все печатные газеты с критической позицией были закрыты. Большинство независимых новостных сайтов, таких, как «Азадлыг» и «Мейдан ТВ», подвергшихся государственной цензуре, базируются за рубежом", - говорится в опубликованном отчете РБК, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Власти пытаются подавить последние независимые СМИ, а также журналистов, отвергающих самоцензуру, считают авторы исследования. «Доступ последних к информации ограничен, а госорганы отказываются отвечать на их вопросы», - отмечает РБГ.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Напряженность в отношениях с соседней Арменией из-за Нагорного Карабаха стала дополнительным предлогом для цензуры СМИ, указали авторы отчета.

Кроме того, власти используют проправительственные СМИ, чтобы угрожать критикам публикацией компрометирующей личной информации, говорится в отчете РБГ.

За последние 20 лет законодательство о СМИ стало более репрессивным, а закон о медиа, вступивший в силу в феврале 2022 года, фактически узаконивает цензуру, утверждается в исследовании РБГ.

Принятый в 2021 году закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Несколько других законов, касающихся СМИ, также нарушают международные обязательства страны в отношении свободы выражения мнений и прессы. Кроме того, любой пользователь социальных сетей, критикующий правительство, может быть подвергнут суровому наказанию, сказано в отчете РБГ.

"Сотрудничество с иностранными донорами запрещено с 2014 года… Поскольку правительство контролирует рекламный сектор, ни одно независимое СМИ не может работать в стране. Проправительственные СМИ, со своей стороны, получают денежные премии и официальные субсидии. Власти без колебаний подкупают встающих на их сторону журналистов квартирами или другими материальными благами", - подчеркиваются в отчете.

При этом журналистов, сопротивляющихся преследованиям, шантажу или попыткам взяточничества, "бросают в тюрьму под абсурдными предлогами". "За последние 20 лет ни один чиновник или полицейский ни разу не был наказан за избиение или оскорбление журналиста. Как правило, журналисты, находящиеся под наблюдением сил безопасности, не могут гарантировать защиту своих источников. Пытаясь подчинить себе журналистов, покинувших страну, бакинский режим преследует их родственников и друзей, оставшихся дома, или даже напрямую угрожает им в месте эмиграции", - говорится в отчете, публикация которого приурочена к Всемирному дню свободы прессы.

С выводами авторов исследования согласился находящийся в политэмиграции директор азербайджанского Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

"Ситуация со свободой прессы в Азербайджане практически ухудшается на протяжении последних 20 лет. Этот процесс совпал с началом притока больших нефтяных денег в Азербайджан. Правительство избрало путь для устранения свободных медиа: одних перетягивали на свою сторону подкупом, тех, кто не соглашался, устраняли репрессивными методами – запугиваниями, арестами, лишением экономических основ, выживанием из страны, блокированием сайтов. Осенью прошлого года начался процесс, который фактически нацелен на полную ликвидацию свободных медиа. С тех пор проведены массовые аресты журналистов в трех имеющих большую аудиторию в интернете СМИ – Abzas Media, Kanal-13, Toplum TV", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Всё это происходит в то время, как страна готовится провести международную конференцию COP29, и "внимание мира приковано к Азербайджану", отметил он. "Международное сообщество не должно оставаться безучастным к подавлению критических голосов в Азербайджане. Однако пока адекватной реакции на эти беспощадные репрессии нет", - сказал Гусейнов.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве.

Сейчас в Азербайджане "по надуманным обвинениям" в тюрьмах содержатся более 20 журналистов и блогеров, сказал корреспонденту «Кавказского узла» сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным в Азербайджане" Эльшан Гасанов.

"Самое печальное в том, что в тюрьмах оказываются не только журналисты, критикующие власть, но даже медиаэксперты, которые привлекали внимание к тяжелой ситуации со свободой прессы. В частности, по надуманному обвинению в контрабанде арестован один из видных медиаэкспертов страны, учредитель Toplum TV Алескер Мамедли, несмотря на тяжелые проблемы у него со здоровьем. Именно он провел независимую экспертизу нового реакционного закона о медиа, выявил опасности для журналистов, которые таил этот закон. Видимо, это сыграло не последнюю роль в его аресте", - сказал Гасанов.

Однако власти Азербайджана отвергают критику ситуации со свободой медиа в стране. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Аресты журналистов Алиев связал с «незаконным финансированием из-за рубежа». "Следственными органами были задержаны представители некоторых медиаорганов, незаконно финансируемых из-за рубежа. И это было сделано в полном соответствии с законодательством Азербайджана. Любая страна должна защищать свои законы. Если какой-то представитель медиа, незаконно получающий средства из-за рубежа, привлечен к следствию, то это не значит, что медиа у нас не свободны. Просто каждый должен действовать в рамках закона", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".

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