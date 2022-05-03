Аналитики оценили место Азербайджана в индексе свободы прессы "Репортеров без границ"

03 мая 2022, 22:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несмотря на перемещение со 167-го на 154-е место во Всемирном индексе свободы прессы Азербайджан по-прежнему остается в числе стран с несвободной прессой. Относительное улучшение позиции Азербайджана в индексе "Репортеров без границ" не является показателем улучшения свободы прессы в стране, указали опрошенные "Кавказским узлом" местные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы распространила доклад, согласно которому в Азербайджане усилились угрозы свободе СМИ. Также тридцать восемь депутатов ПАСЕ, выразили беспокойство растущим в Азербайджане уровнем насилия, нетерпимости и непрекращающимися угрозами в отношении журналистов, блогеров и правозащитников и предложили принять по этому поводу резолюцию ПАСЕ, следует из информации на сайте ассамблеи, опубликованной 2 мая.

"Репортеры без границ" отнесли Азербайджан к странам с несвободной прессой

К отмечаемому 3 мая Всемирному дню свободы печати международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (РБГ) обнародовала на своем сайте очередной Всемирный индекс свободы прессы-2022, где дала оценку ситуации с положением медиа в 180 государствах мира.

Азербайджан оказался в этом рейтинге на 154-м месте, поднявшись по сравнению с прошлогодним индексом на 13 ступеней. Тем не менее, по-прежнему Азербайджан остается в "красной зоне" стран с несвободной прессой, расположившись между Белоруссией (153-е место) и Россией (155-е место).

"Практически весь медиасектор страны находится под официальным контролем, а самым доступным источником информации является государственное телевидение. Внутри страны не транслируется ни одно независимое телевидение или радио, а все печатные газеты с критической позицией закрыты. Большинство независимых новостных сайтов, таких как Azadliq и Meydan TV, подвергшихся государственной блокировке, базируются за границей", - говорится в исследовании РБГ в пояснениях по индексу Азербайджана.

Власти пытаются подавить последние из пока еще независимых СМИ, а также журналистов, отказывающихся от самоцензуры, далее говорится в отчете. "Доступ этих репортеров к информации строго ограничен, а государственные органы отказываются отвечать на их запросы. Руководители агентства по регулированию СМИ, а также ассоциации журналистов назначаются правительством. Власти используют провластные СМИ, чтобы угрожать своим критикам публикацией компромата", - отмечают РБГ.

Законы о СМИ становятся все более репрессивными за последние 20 лет, считают составители индекса. "Многие законы, регулирующие этот сектор, нарушают международные обязательства страны в отношении свободы печати и выражения мнений. Кроме того, любой пользователь социальных сетей, который критикует правительство на таких платформах, как Facebook* или YouTube, может подвергнуться наказанию", - сообщают РБГ.

Касаясь экономического контекста медиа, авторы исследования указывают, что сотрудничество органов СМИ с иностранными донорами запрещено с 2014 года. "Правительство контролирует рекламную сферу, поэтому в стране не может работать ни одно независимое издание. Проправительственные СМИ, в свою очередь, получают денежные вливания и официальные субсидии. Власти не гнушаются подкупать журналистов, которые на их стороне, квартирами или другими материальными благами", - утверждается в документе.

В нем также дается оценка ситуации в провинции Азербайджана. "За пределами столицы Баку большинство женщин в СМИ не могут свободно выполнять свою работу. А средства массовой информации регулярно подвергаются давлению со стороны криминальных группировок, чтобы они не публиковали информацию о них", - указывают РБГ.

Журналистов, сопротивляющихся давлению, попыткам шантажа или коррупции, бросают в тюрьму по абсурдным предлогам, подчеркивают авторы исследований. За последние 20 лет ни один чиновник или полицейский не был наказан за избиение или оскорбление журналиста, подчеркнуто в пояснении к индексу.

"Бакинский режим пытается укротить независимых журналистов в изгнании, оказывая давление на их друзей и родственников, которые остаются в стране", - говорится в заключение исследования РБГ по части Азербайджана.

Эксперты не увидели улучшения свободы прессы в Азербайджане

Глава "Группы права медиа", юрист Халид Агалиев согласен с выводами исследования "Репортеров без границ".

"За год ситуация серьезно не изменилась - ни в сторону улучшения, ни ухудшения. Но общий тренд с 2014 года, когда начали вводиться ограничения в законодательство об НПО и СМИ, заключался в сужении свободы медиа и выражения. Тем не менее, даже в условиях жестких ограничений в стране все еще есть отдельные СМИ и журналисты, способные отстаивать свою свободу и продолжать правдиво информировать общественность", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, одной из основных проблем свободных медиа является нехватка финансовых ресурсов. "Рекламный рынок контролируется властью, и СМИ, критикующие правительство, отрезаны от него. При этом законодательство не разрешает доступ к средствам иностранных доноров", - пояснил Агалиев.

"За последний год участились физическое, психологическое, юридическое давление на неугодные СМИ и журналистов, а также кибератаки", - сказал Агалиев.

Он отметил, что при разработке в 2021 году нового закона о медиа, мнения местных медиаэкспертов и юристов не были учтены. "Хотя международное сообщество также указало, что закон не соответствует международным стандартам и потенциально может создать трудности для свободных СМИ и журналистов, документ был подписан и вступил в силу", - отметил юрист.

Новый закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Правда, продолжил он, пока практическое применение закона еще не началось. "Одним из беспокоящих моментов было введение реестра СМИ. Есть опасения, что будут создаваться препятствия для критикующих СМИ. Пока реестр не создан. Наверное, понадобится некоторое время для создания реестра и на практике норма закона заработает осенью. Тогда будет видно, как работает закон на деле, имеют ли место факты дискриминации", - продолжил юрист.

По его словам, количество инцидентов с участием журналистов и работников СМИ за последний год существенно не изменилось. "В 2020 году количество таких инцидентов составило 194, а в 2021 году зарегистрировано 203 инцидента", - отметил он.

По его словам, наиболее распространенными формами давления на журналистов или ограничения их деятельности являются судебные иски, препятствия ведению видеосъемок и отказ в предоставлении ответов на информационные запросы.

Расследования инцидентов в отношении СМИ и журналистов малоэффективны, сказал Агалиев. "В 2021 году правоохранительные органы не привлекали к уголовной ответственности никого, кто преследовал журналистов. Хотя было зарегистрировано более 100 таких инцидентов. Эта тенденция характерна для предыдущих лет", - заявил Агалиев.

Эксперт отметил, что с конца 2021 года в Азербайджане началась новая тенденция давления на СМИ и журналистов. "В 2017 году были внесены изменения в Закон об информации, информатизации и защите информации и Кодекс об административных правонарушениях. Эти поправки могут напрямую повлиять на деятельность СМИ и журналистов, создать широкие возможности для злоупотреблений с целью наказания и запугивания журналистов. С декабря 2021 года вышеуказанные правовые нормы были применены более чем в 10 случаях.

Журналистов предупреждали, штрафовали и даже арестовывали за распространение материалов, "не подлежащих публикации". При этом были наказаны журналисты с критической позицией", - сказал Агалиев.

На его взгляд, в Азербайджане продолжается практика заключения журналистов на длительные сроки по сомнительным обвинениям. "На сегодняшний день по меньшей мере пятеро журналистов содержатся в тюрьмах, и причиной их преследования стала профессиональная деятельность", - считает эксперт Агалиев.

По данным Союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" на 21 февраля 2022 г, в тюрьмах Азербайджана содержались главный редактор сайта Azel.Tv Афган Садыгов, руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов, глава сайта yukselis.info Эльчин Мамед, редактор nia.az Бахруз Алиев, блогер Аслан Гурбанов.

Глава НПО "Демократическая школа журналистики", редактор газеты "Азадлыг" Ровшан Гаджибейли считает, что относительное улучшение позиций Азербайджана в индексе "Репортеров без границ" "отнюдь не является показателем улучшения свободы прессы".

"Азербайджан поднялся в индексе, но он не ушел из "красной зоны" - пространства, где нет свободной прессы. Некоторое повышение места в рейтинге объясняется просто - пространство свободного медиа настолько сузилось, что больше уже практически некого преследовать. Часть заставили замолчать, других переманили в провластные СМИ, третьи ушли из журналистики в другие сферы, а некоторые покинули страну. Красноречивым показателем ситуации является то, что в стране не осталось ни одного печатного оппозиционного издания. Последней была наша газета "Азадлыг". Но в 2016 году нас перестали печатать типографии. Многие журналисты нашей газеты вынуждены были покинуть страну и издавать из-за рубежа он-лайн версию газеты", - сказал Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

Редактор провластной газеты заявил, что пресса должна ставить интересы государства и народа на первое место

Однако по мнению депутата от правящей партии "Ени Азербайджан", главного редактора газеты "Ики сахил" ("Два берега") Вугара Рагимзаде, "современный независимый Азербайджан занимает одну из лидирующих позиций в СНГ по уровню развития свободы слова и печати". "В то же время сегодня Азербайджан входит в число стран, где интернет свободный. Восемьдесят пять процентов населения страны являются пользователями Интернета", - цитирует Рагимзаде агентство Turan.

Вместе с тем, как полагает Рагимзаде, "у азербайджанского государства и общества также есть ожидания от прессы". "Эти ожидания состоят в том, чтобы защищать национальную информационную безопасность, всегда ставить интересы государства и народа на первое место, соблюдать профессиональную этику и основывать СМИ на основных принципах журналистики, таких как объективность и беспристрастность", - сказал Рагимзаде.

Механизмы, направленные на реализацию этих ожиданий, отражены в новом законе о медиа в более совершенной форме, продолжил он.

На его взгляд, новый закон о медиа "обеспечит здоровье информационной среды, укрепление информационных ресурсов, повышение статуса журналистов, улучшение их имиджа и укрепление репутации".

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