Правозащитники насчитали 126 политзаключенных в Азербайджане

21 февраля 2022, 21:26

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Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" включил 126 человек в обновленный список активистов, преследуемых властями. Число политзаключенных в списке выросло на четыре за два месяца

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря 2021 года союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" (ССПЗА) обнародовал список политических заключенных, в который было включено 122 имени.

Число политзаключенных в Азербайджане возросло до 126

Союз "За свободу политзаключенных" сегодня обнародовал обновленный список политзаключенных, в который вошло 126 имен. Составители списка – директор Института мира и демократии Лейла Юнус и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, как и прежде, исходили из критериев понятия "политзаключенный", установленных ПАСЕ, сказано в сообщении союза, полученном корреспондентом "Кавказского узла".

Пять критериев понятия "политзаключенный" резолюции ПАСЕ: a) если человек задержан в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если помещен под стражу по чисто политическим причинам; c) если по политическим мотивам продолжительность и условия содержания под стражей явно не пропорциональны преступлению; d) если человек задержан на дискриминационной основе; e) если задержание стало результатом несправедливых разбирательств и связано с политическими мотивами.

«К сожалению, наш список вновь вырос. К уже отбывающим различные сроки тюремного наказания добавились четверо новых арестованных, политические мотивы преследования, которых у нас не вызывают никаких сомнений», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» один из составителей списка Эльшан Гасанов.

При этом он обратил внимание на дела двух активистов, арестованных по обвинению в незаконном обороте наркотиков. «К сожалению, тенденция преследования активистов, высланных из Германии, продолжается. В прошлый раз мы уже включили в список Муталлима Оруджева и Малика Рзаева, арестованных после депортации из Германии. Их обвинили в незаконном обороте наркотиков. Теперь по тому же обвинению арестовали еще двух активистов – члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Джафара Мирзоева и члена действующей в Германии политэмигрантской организации «Выбери демократический Азербайджан» Пюнхана Керимли. Дела всех четырех активистов написаны словно под копирку. Всем предъявили одни и те же обвинения без наличия достоверных доказательств. Все четверо в Германии активно участвовали в демонстрациях в защиту политзаключенных в Азербайджане, протестовали против произвола и нарушений прав человека в стране. Европейский союз и правительства стран ЕС, и в частности Германии, не должны выдавать людей, которым грозят пытки и аресты», - сказал Гасанов.

Активист Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, 28 января был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мирзоева преследуют по политическим мотивам, уверен его брат. Осенью 2021 года были арестованы депортированные из Германии активисты Малик Рзаев и Муталлим Оруджев. Член партии Народного фронта Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года из Германии, был помещен под стражу в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, уверены его брат и однопартиец.

Кроме того, новым политзаключенным стал глава «Партии граждан и развития» Али Алиев. «Оппозиционного политика арестовали за высказывания в интервью. Он даже не политзаключенный, а «узник совести». Думаю, что Amnesty International так и признает его «узником совести». Он всего лишь высказывал предположения о причине катастрофе вертолета погранвойск, унесшей жизни 14 офицеров. Али Алиева арестовали очевидно в назидание всем другим, кто осмеливается подвергать критике силовиков», - отметил Гасанов.

Али Алиев предстал перед судом в порядке частного уголовного обвинения в клевете. Иски в суд против него подали два пограничника, выжившие при крушении вертолета 30 ноября 2021 года. 13 января на основе одного из исков суд приговорил Алиева к пяти месяцам лишения свободы. Политики и правозащитники в Азербайджане, а также международные структуры, осудили приговор. 14 февраля апелляционный суд оставил приговор в силе. Напомним, при крушении вертолета погибли 14 человек, в том числе 13 пограничников, еще два офицера получили травмы. К крушению вертолета привели "грубые ошибки, допущенные пилотами" во время посадки, сделало вывод следствие. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил полета или подготовки к полету. В интервью YouTube-каналу Osmanqızı TV 9 декабря 2021 года Алиев усомнился в правдоподобности того, что двое пограничников выжили, так как "у них на лицах даже не было царапинки".

Еще одним политзаключенным союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал активиста ПНФА Шахина Гаджиева. «Этого молодого человека арестовали в Гяндже по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Но обвинение вызывает сомнения. Это интеллигентный человек, тренер по шахматам. В деле есть откровенные нестыковки. Его забрали из дома с применением насилия и без предъявления документов. А в деле утверждается, что Гаджиева задержали на улице. При задержании из дома Гаджиева забрали два ноутбука. Какое отношение компьютеры могут иметь к делу о наркотиках? Это дает основание полагать, что его арестовали именно за критические выражения в социальных сетях. Гаджиев жаловался на пытки. Экспертиза также подтвердила, что в СИЗО он поступил с травмами на ногах. Однако прокуратура не увидела пыток и отказала в возбуждении уголовного дела», - рассказал Гасанов.

Член Партии народного фронта Азербайджана Шахин Гаджиев был задержан 26 ноября 2021 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в полиции. Оппозиционер является активным пользователем социальных сетей, и его преследуют за политическую деятельность, предположили его однопартийцы и представители НПО "Линия защиты", которая отслеживает ситуацию с делом Гаджиева.

В новом списке, составленном правозащитниками, политзаключенные классифицированы по шести группам. К категории "Журналисты и блогеры" отнесены пять человек, в том числе главный редактор сайта Azel.Tv Афган Садыгов, руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов, глава сайта yukselis.info Эльчин Мамед, редактор nia.az Бахруз Алиев, блогер Аслан Гурбанов.

В группе "Члены оппозиционных партий и движений" 12 человек. Это члены партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов, Агиль Магеррамов, Паша Умудов, Ализамин Салаев, бывший глава Гедабекского района Салех Рустамов, упомянутые выше Оруджев и Рзаев, а также вышеуказанные Джафаров, Керимли, Алиев и Гаджиев.

В категории "Верующие" 21 человек. В эту группу входят четыре члена Исламской партии Азербайджана, включая ее председателя Мовсума Самедова и его преемника на этой должности Ильхама Алиева, двух богословов – Абгюля Сулейманова и Джейхуна Мустафаева. В этой же группе остаются основные фигуранты "нардаранского дела", включая лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и его помощника Аббаса Гусейнова, а также богослов Сардар Бабаев.

В группе осужденных по "тертерскому делу" по-прежнему 27 имен, а по "гянджинскому делу" - 47.

Весной 2017 года в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий против подразделений Минобороны Азербайджана была арестована группа военных и гражданских лиц. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы. Факт пыток подтверждается приговором Тертерского военного суда, указал правозащитник Огтай Гюльалыев. Генпрокурор Азербайджана, комментируя весной 2021 года многочисленные публикации в социальных сетях по этой теме, назвал общественный резонанс "необоснованным шумом". Однако 1 ноября прокуратура Азербайджана признала пытки над обвиняемыми по "Тертерскому делу". 18 декабря силовые ведомства сообщили об обновлении уголовного производства по этому делу.

В группе "Пожизненно заключенные" по-прежнему 14 человек. Среди них – шесть бывших офицеров отряда полиции особого назначения, осужденных в связи с мятежом в 1995 году, три бывших члена воевавшего в 1992-1993 годах в Нагорном Карабахе отряда "Гарангуш" и пять осужденных по делу бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

"После отмены смертной казни в 1998 году высшую меру наказания им решением парламента заменили на пожизненное заключение. Однако закон не имеет обратной силы. Поэтому им должны были заменить смертную казнь на альтернативное на тот момент максимальное наказание – 15 лет тюремного заключения. Эти люди уже провели в тюрьме четверть века", – ранее отметил Гасанов.

Власти используют репрессии для запугивания общества и обеспечения стабильности своего режима, считают правозащитники

Другой соавтор доклада директор Института мира и демократии Лейла Юнус также констатировала продолжение практики политически мотивированных преследований.

"В Азербайджане политические репрессии не прекращаются вот уже 30 лет. В Азербайджане реставрирована советская система преследования инакомыслящих.

Эта практика возобновилась сразу после возвращения к власти в 1993 году бывшего генерала КГБ Гейдара Алиева. Нынешний президент Ильхам Алиев унаследовал у него не только власть, но и продолжил те же репрессивные методы управления страной», - заявила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Лейла Юнус.

На ее взгляд, власти используют репрессии для запугивания общества, граждан и обеспечения стабильности своего режима. «В стране постоянно есть политзаключенные. Освобождают одних и сразу же на их места сажают других», - считает Юнус.

По ее словам, власти используют проблему политзаключенных в торге с Западом. «Они периодически освобождают одних, чтобы не решать другие вопросы, связанные с необходимостью выполнения международных обязательств по обеспечению демократических норм и прав человека, и в частности проведения свободных выборов. Освобождение части политзаключенных представляется как «добрая воля» властей. Международное сообщество не должно оставаться безучастным к политическим репрессиям в Азербайджане и оказывать давление на официальный Баку, чтобы в стране реально обеспечивались права человека, а не имитировались «демократические шаги», - резюмировала Лейла Юнус.

Власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".