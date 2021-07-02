02 июля 2021, 23:04

Афган Садыгов прекратил длительную голодовку

Журналист Афган Садыгов, осужденный в Азербайджане по делу о вымогательстве, согласился на уговоры близких и прекратил отказываться от пищи на 240-е сутки после начала голодовки, сообщила его супруга. 

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов 3 ноября 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. Он объявил голодовку в знак протеста с 3 ноября 2020 года. 28 января апелляционный суд сократил срок наказания Садыгову до шести лет лишения свободы, а сегодня Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил жалобу журналиста, сократив ему срок с шести до четырех лет. Супруга журналиста с учетом его состояния назвала это решение "смертным приговором".

По версии следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая 2020 года встретились с чиновниками администрации Сумгаита и потребовали у них 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая того же года при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признал свою вину, заявила Генпрокуратура Азербайджана. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне признал Афгана Садыгова политзаключенным.

Супруга журналиста Севиндж Садыгова после решения Верховного суда посетила мужа в лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

"Афган из-за тяжелого состояния не смог принять участия в сегодняшнем заседании Верховного суда. Он даже не знал о решении. Я ему сообщила о вердикте Верховного суда, который лишь сократил ему срок наказания. У него даже не было сил возмутиться. Я убедительно просила Афгана прекратить акцию и начать самостоятельно принимать пищу. Смысла в акции нет. Больше не к кому апеллировать – все судебные инстанции в Азербайджане прошли. Я передала Афгану также просьбу его матери и брата прекратить акцию. Я просила Афгана подумать также о наших двух дочерях. После нашей беседы Афган решил остановить акцию", – рассказала Севиндж Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Афган Садыгов за время голодовки потерял в весе 55 кг, рассказала Севиндж Садыгова. "Афган до голодовки весил 95 кг. За эти 240 дней он потерял более 55 кг. Он весит едва 40 кг. На него страшно смотреть. Он не может самостоятельно передвигаться. У него возникли боли в почках, появился сахарный диабет. Мы даже не знаем, сможет ли он полностью оправиться после этой акции. Более 30 дней он ничего не ел. Потом его искусственным путем кормили через зонд и инъекции", – сказала Садыгова и добавила, что пока ее мужа будут содержать в лечебном учреждении.

Садыгова заверила, что борьба за восстановление прав мужа будет продолжаться. "Я продолжу акции протеста с требованием освобождения моего мужа, которого арестовали  в результате провокации по политическому заказу. Наш адвокат обратится в ЕСПЧ", – сказала жена журналиста.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Силовики в Баку пресекли акцию женщин в защиту политзаключенных", "Обвиняемый по делу о ДТП с Огтаем Гюльалыевым признал свою вину", "Комитет защиты журналистов осудил приговор Афгану Садыгову".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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