Суд сократил срок заключения Афгану Садыгову

02 июля 2021, 12:36

Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил жалобу журналиста Афгана Садыгова, сократив ему срок тюремного заключения с шести до четырех лет. Супруга журналиста назвала это решение "смертным приговором" ее мужу.

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов 3 ноября 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. Он объявил голодовку в знак протеста и продолжает ее с 3 ноября 2020 года. 28 января апелляционный суд сократил срок наказания Садыгову до шести лет лишения свободы. 19 июня его супруга Севиндж Садыгова заявила о тяжелом состоянии мужа. Она также сообщила, что намерена просить политическое убежище за рубежом.

По версии следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая 2020 года встретились с чиновниками администрации Сумгаита и потребовали у них 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая того же года при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признал свою вину, заявила Генпрокуратура Азербайджана. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне признал Афгана Садыгова политзаключенным.

Рассмотрение кассационной жалобы Афгана Садыгова состоялось сегодня в Верховном суде Азербайджана. Сам журналист по состояние здоровья не был доставлен в суд, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, суд частично удовлетворил жалобу и сократил срок тюремного заключения Садыгову с шести до четырех лет. "Конечно, защита не удовлетворена решением суда. Против Афгана Садыгова была совершена провокация. Его подстрекали к получению взятки. Согласно прецедентным решениям ЕСПЧ, в таких случаях лицо не может быть подвергнуто уголовному преследованию. Нет доказательств того, что Афган Садыгов вымогал взятки", - заявила адвокат.

Она добавила, что защита будет добиваться восстановления прав журналиста в Европейском суде по правам человека.

Супруга Афгана Садыгова назвала решение суда "смертным приговором". "Это несправедливое, незаконное решение. Это политический заказ. Афгана обрекают на смерть. Они знают, что он принципиально отказывается от пищи в знак протеста против несправедливости, и продолжают содержать его в тюрьме. Его кормят искусственным путем, инъекциями под капельницей. Но организм не может долго выдержать этого. Афган непреклонен. Он даже не поддержал меня в намерении просить убежища. Он сказал, что ни он, ни семья не покинут страну ни на один метр", - сказала Севиндж Садыгова корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что он отказывается принимать пищу 240 сутки.

В верховном суде подтвердили информацию о решении по жалобе Садыгова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".