158 человек включены в обновленный список политзаключенных в Азербайджане

23 июня 2020, 13:59

В обновленный список союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" вошли еще три имени, всего в нем числятся 158 человек. Власти страны превратили вопрос о политических заключенных в предмет торга с Западом, они отпускают из тюрем одних и сразу сажают других, заявила автор списка, директор Института мира и демократии Лейла Юнус.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 мая союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" (ССПЗА) обнародовал список политзаключенных, в который были включены 155 имен.

Обновленный список союз распространил 23 июня. Составители списка исходили из критериев понятия "политзаключенный", установленных ПАСЕ, сказано в документе, поступившем "Кавказскому узлу" от ССЗПА.

Пять критериев понятия "политзаключенный" резолюции ПАСЕ: a) если человек задержан в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если помещен под стражу по чисто политическим причинам; c) если по политическим мотивам продолжительность и условия содержания под стражей явно не пропорциональны преступлению; d) если человек задержан на дискриминационной основе; e) если задержание стало результатом несправедливых разбирательств и связано с политическими мотивами.

"Мы месяц назад обнародовали список. К сожалению, политические преследования продолжаются ускоренными темпами. Уже практически после выхода нашего списка в свет, появились трое новых политзаключенных", - сообщил член ССЗПА, глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

В частности, как отметил Гасанов, по надуманным обвинениям арестованы активисты Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддин Ахмедов и Саид Мамедзаде. "Оба на общественных началах входили в группу охраны лидера этой партии Али Керимли на публичных мероприятиях. Обвинения явно сфабрикованы, и их достоверность вызывает большие сомнения. Если посмотреть контекст преследования активистов, то видно, что их арестовали на фоне давления на лидера ПНФА Али Керимли", - сказал правозащитник.

Кроме того, был арестован журналист Афган Садыгов. "Это смелый журналист, разоблачающий коррумпированных чиновников. Против него явно совершена провокация. Афгана обвиняют в получении взяток. Но на самом деле деньги были получены провокатором, который сразу признался в преступлении, и, что интересно, его не арестовали", - заявил Гасанов.

Список политзаключенных классифицирован по девяти категориям. В группе "Журналисты" - восемь человек: главный редактор религиозного сайта www.xeber44.com Араз Гулиев, главный редактор сайта www.kent.info Эльчин Исмаиллы, региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли, главный редактор сайта realliq.info Икрам Рагимов, руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов, глава сайта yukselis.info Эльчин Мамед, редактор nia.az Бахруз Алиев и упомянутый выше Афган Садыгов.

В категории "Жертвы преступлений МНБ" (Министерство национальной безопасности) остаются три человека. Это верующие из "группы Саида Дадашбейли", которые в 2007 году были осуждены по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Ирана и намерении свергнуть конституционный строй.

В категории "Члены оппозиционных партий и движений" указаны десять имен. Это член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, активисты Партии народного фронта Азербайджана Фуад Ахмедли, Орхан Бахышлы, Бабек Гасанов, Агиль Магеррамов, Паша Умудов и Ализамин Салаев, а также бывший глава Гедабекского района Салех Рустамов. Новые имена в этой группе - вышеуказанные Ниямеддин Ахмедов и Саид Мамедзаде.

Самую большую группу - 51 человек - составляют "Верующие". Они разделены на несколько подгрупп. В одной из них шесть членов "Исламской партии", включая ее лидера Мовсума Самедова. 45 человек из группы "Верующие" - это арестованные по "нардаранскому делу", в том числе руководители и активисты движения "Мусульманское единство".

Материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В группе "Заложники" остается Эмин Шагиев (Сагиев) - родственник находящегося в политэмиграции журналиста Тюркеля Азертюрка.

В группе "Пожизненно заключенные" упомянуты 14 человек. Среди них - шесть бывших офицеров отряда полиции особого назначения, осужденные в связи с мятежом в 1995 году, три бывших члена воевавшего в 1992-1993 годах в Нагорном Карабахе отряда "Гарангуш" и пять осужденных по делу бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

"После отмены смертной казни в 1998 году им заменили это наказание автоматически на пожизненное заключение. Однако на момент их осуждения такого наказания не было и, согласно требованиям Европейской конвенции, им должны были назначить альтернативное смертной казни наказание, то есть 15 лет лишения свободы. Более того, новое наказание назначил им не суд, персонально рассмотрев дела, а парламент, который вынес общее решение по всем приговоренным к высшей мере наказания. В уголовном праве это нонсенс, когда людей наказывает не суд, а законодательный орган. Фактически парламент присвоил полномочия судебной власти", - ранее пояснил Эльшан Гасанов.

В группе "Осужденные по "гянджинскому делу" - 45 имен. "Этих людей осудили в связи с беспорядками в Гяндже 10 июля 2018 года. Но многие из них оказались на площади случайно - пришли посмотреть намеченную акцию. Они не имели отношения к убийству двух полицейских. Арестованных подвергали изощренным пыткам, пускали им ток по телу. Всех представили исламскими радикалами, хотя некоторые даже вовсе не верующие", - утверждает Гасанов.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Силовики назвали это терактом, задержав подозреваемого - уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После начались протесты, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек участвовали в митинге в Гяндже, требуя расследовать действия не только нападавших, но и Велиева. При разгоне акции погибли два офицера полиции. В конце августа 2018 года Велиев был освобожден от должности.

В группу осужденных по "тертерскому делу" вошли 25 имен.

"В мае 2017 года прошли массовые аресты среди военных, которые служили в частях на территории Тертерского района, а также местных граждан. Утверждалось, что они занимались шпионажем в пользу Армении. Однако следствие велось с грубейшими нарушениями процессуальных норм. Людей уводили из дома, со службы. Допрашивали без адвокатов, подвергали изощренным пыткам. Судебные процессы были закрытыми. На сайты, освещающие эти дела, оказывалось давление. Правда, некоторых лиц, истязавших военных, потом привлекли к суду. Но они отделались мягкими наказаниями - получили небольшие тюремные сроки за злоупотребления должностными полномочиями. И это, несмотря на то что их жертвы лишились жизни", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" другой автор списка, директор Института мира и демократии Лейла Юнус.

Следствие и суды по "тертерскому делу" были закрытыми. Согласно заявлению Генпрокуратуры, СГБ, Минобороны и МВД от 7 мая 2017 года, группу из военных и гражданских лиц обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий в Тертерском районе. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы.

В списке значится "Заключенный в психиатрическую больницу" - активист ПНФА Агиль Гумбатов.

"Содержание Гумбатова в психиатрической больнице продлили еще на один месяц. Это вопиющий факт попрания прав человека в лучших традициях советского тоталитаризма. Человека заключили в психбольницу за критику власти. При этом сроки заключения его в больницу не определены. Они могут бесконечно долго продлевать пребывание в учреждении", - указала Юнус.

По ее словам, проблема политзаключенных остро стоит в Азербайджане уже 27 лет: политически мотивированные аресты начались в 1993 году и продолжились в 2003 году - после смены власти. "Власти превратили вопрос о политзаключенных в предмет торга с Западом, периодически отпуская одних и практически сразу же сажая на их место новых", - отметила Юнус.

Власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Напомним, 30 марта член Партии народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Причиной стала его критика в адрес руководства страны, заявили в ПНФА. 1 апреля Гумбатов был выписан из клиники, но его задержали вновь и на следующий день заключили в психбольницу. 2 мая срок содержания в больнице был продлен еще на месяц. 11 мая Гумбатов пожаловался на плохое самочувствие после лечения.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".