В обновленный список политзаключенных Азербайджана вошли 155 человек

14 мая 2020, 14:08

В список политзаключенных в Азербайджане впервые вошел человек, помещенный в психиатрическую больницу. Всего в обновленном списке правозащитного союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" включены 155 имен.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта 2020 года союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" (ССПЗА) обнародовал обновленный список политзаключенных, в который были включены 140 человек.

Обновленный список союз распространил 13 мая. Авторы 74-страничного исследования исходили из критериев понятия "политзаключенный", установленных ПАСЕ, сказано в документе, поступившем "Кавказскому узлу" от ССЗПА.

Пять критериев понятия "политзаключенный" резолюции ПАСЕ: a) если человек задержан в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если помещен под стражу по чисто политическим причинам; c) если по политическим мотивам продолжительность и условия содержания под стражей явно не пропорциональны преступлению; d) если человек задержан на дискриминационной основе; e) если задержание стало результатом несправедливых разбирательств и связано с политическими мотивами.

Обновление списка связано с тем, что после марта некоторые политзаключенные вышли на свободу, но при этом появилось гораздо больше новых, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" Эльшан Гасанов.

В частности, в апреле в соответствии с распоряжением президента Азербайджана о помиловании на свободу вышли один из лидеров Исламской партии Фарамиз Аббасов и осужденный по "нардаранским событиям" Эльдар Буньядов. Кроме того, по отбытии срока наказания на свободу вышли трое фигурантов "гянджинского дела" и еще один верующий, осужденный по "нардаранским событиям". Вместе с тем появились новые политзаключенные. Это, прежде всего, журналист и правозащитник Эльчин Мамед, отметил Гаасанов.

В список включен еще один журналист - главный редактор сайта www. nia.az Бахруз Алиев. По словам Гасанова, Алиев был арестован еще в мае 2018 года и осужден по обвинению в получении взяток на 8,5 года лишения свободы.

"Мы тщательно изучили дело Бахруза Алиева. Ознакомление с материалами дела, беседы с адвокатом сформировали у нас убежденность, что обвинение против журналиста было сфабриковано и истинной причиной его ареста стали материалы о незаконных действиях Госнефтекомпании SOCAR. Несмотря на неоднократные требования убрать эти материалы с сайта, Бахруз Алиев продолжал выкладывать новые статьи", - пояснил правозащитник.

Еще одним новичком в списке стал активист Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев, осужденный к реальному сроку лишения свободы по иску офицера полиции. Кроме того, список пополнили еще 17 осужденных по "тертерскому делу". "В предыдущем нашем списке по этому делу было восемь человек. Мы изучили материалы и по другим фигурантам этого дела и сочли, что и эти 17 человек были осуждены по сфабрикованным обвинениям", - отметил Гасанов.

Всего 155 политзаключенных классифицированы по девяти категориям. В группе "журналисты" - семь человек: главный редактор религиозного сайта www.xeber44.com Араз Гулиев, главный редактор сайта www.kent.info Эльчин Исмаиллы, региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли, главред сайта realliq.info Икрам Рагимов и руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов, а также упомянутые выше Эльчин Мамед и Бахруз Алиев.

В категории "жертвы преступлений МНБ" (министерство национальной безопасности) остаются три человека. Это верующие из "группы Саида Дадашбейли", которые в 2007 году были осуждены по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Ирана и намерении свергнуть конституционный строй.

В 2007 году Саид Дадашбейли был осужден вместе с другими челнами своей группы по обвинению в сотрудничестве с радикальными исламистскими организациями с целью создания религиозного государства, управляемого законами шариата.

В категории "Члены оппозиционных партий и движений" указаны восемь имен. Это член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, активисты Партии Народного фронта Азербайджана Фуад Ахмедли, Орхан Бахышлы, Бабек Гасанов, Агиль Магеррамов и Паша Умудов, а также бывший глава Гедабекского района Салех Рустамов. Новое имя в этой группе - Ализамин Салаев.

По-прежнему, самую большую группу - 51 человек - составляют "верующие". Они разделены на несколько подгрупп. В одной из них шесть членов "Исламской партии", включая ее лидера Мовсума Самедова. 45 человек из группы "верующие" - это арестованные по "нардаранскому делу", в том числе руководители и активисты движения "Мусульманское единство".

Материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В группе "заложники" остается Эмин Шагиев (Сагиев) - родственник находящегося в политэмиграции журналиста Тюркеля Азертюрка.

В группе "пожизненно заключенные" упомянуты 14 человек. Среди них - шесть бывших офицеров отряда полиции особого назначения, осужденных в связи с мятежом в 1995 году, три бывших члена воевавшего в 1992-1993 годах в Нагорном Карабахе отряда "Гарангуш" и пять осужденных по делу бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

"После отмены смертной казни в 1998 году им заменили это наказание автоматически на пожизненное заключение. Однако на момент их осуждения такого наказания не было и, согласно требованиям Европейской конвенции, им должны были назначить альтернативное смертной казни наказание, то есть 15 лет лишения свободы. Более того, новое наказание назначил им не суд, персонально рассмотрев дела, а парламент, который вынес общее решение по всем приговоренным к высшей мере наказания. В уголовном праве это нонсенс, когда людей наказывает не суд, а законодательный орган. Фактически парламент присвоил полномочия судебной власти", - ранее пояснил Гасанов.

В группе "осужденные по "гянджинскому делу" после освобождения трех фигурантов число осужденных сократилось до 45. Однако, по словам Гасанова, этот список вновь может увеличиться.

"Перед судом предстал главный фигурант этого дела Юнис Сафаров, совершивший покушение на бывшего главу Гянджи. В то же время вместе с ним судят и других лиц, которые не имели отношения к инциденту. Некоторые были просто знакомы с Сафаровым. Их привлекли только за то, что они общались по мобильной связи с Сафаровым. Из-за карантинного режима судебный процесс прерван. Мы ожидаем окончания судебного разбирательства", - сказал Гасанов.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Силовики назвали это терактом, задержав подозреваемого - уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После начались протесты, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек участвовали в митинге в Гяндже, требуя расследовать действия не только нападавших, но и Велиева. При разгоне акции погибли два офицера полиции. В конце августа 2018 года Велиев был освобожден от должности.

Группу осужденных по "Тертерскому делу", наряду с восемью фигурантами, включенными в список в марте, пополнили еще 17 человек. "Мы завершили изучение их дел и пришли к выводу, что они были осуждены совершенно необоснованно. В мае 2017 года прошли массовые аресты среди военных, которые служили в частях на территории Тертерского района, а также местных граждан. Утверждалось, что они занимались шпионажем в пользу Армении. Однако следствие велось с грубейшими нарушениями процессуальных норм. Людей уводили из дома, со службы. Допрашивали без адвокатов, подвергали изощренным пыткам. Задержанных неделями содержали под стражей без санкции суда. Более того, журналистов и редакторов сайтов, пытавшихся публиковать информацию об арестах, вызывали в Генпрокуратуру и делали предупреждение о "распространении государственной тайны", - утверждает директор Института мира и демократии Лейла Юнус.

По ее данным, в 2018 году проходили закрытые судебные процессы, и были осуждены около ста человек. "Мы, по мере сбора и изучения материалов, вносим осужденных в список. В прошлый раз в списке было восемь человек из осужденных по этому делу. Теперь к ним прибавились еще 17", - сказала Юнус, отметив, что группу силовиков, обвиненных по делу о пытках, позднее также осудили, "но они получили мягкие наказания - небольшие тюремные сроки за злоупотребления должностными полномочиями, хотя их жертвы лишились жизни".

Следствие и суды по "Тертерскому делу" были закрытыми. Согласно заявлению Генпрокуратуры, СГБ, Минобороны и МВД от 7 мая 2017 года, группу из военных и гражданских лиц обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий в Тертерском районе. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы.

В списке появилась новая категория "заключенные в психиатрическую больницу". В ней оказался активист ПНФА Агиль Гумбатов.

"Этот активист в лучших традициях советского времени был задержан и принудительно помещен в психбольницу. Это произошло после того, как он резко раскритиковал президента Азербайджана в социальных сетях в Интернете. Несмотря на то, что суд первой инстанции постановил выпустить Гумбатова из больницы, на следующий день его вновь поместили туда решением апелляционного суда. Гумбатов жалуется на лечение неизвестным лекарством, после которого у него возникает заторможенность. Сроки заключения его в больницу не определены, и он может там содержаться бесконечно долго", - указала Юнус.

Таким образом, впервые в современном Азербайджане политзаключенным признан человек не преследуемый по уголовному делу, но заключенный в психбольницу, отметила она.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 марта член Партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Причиной стала его критика в адрес руководства страны, заявили в ПНФА. 1 апреля Гумбатов был выписан из клиники, но его задержали вновь и на следующий день заключили в психбольницу. 2 мая срок содержания в больнице был продлен еще на месяц. 11 мая Гумбатов пожаловался на плохое самочувствие после лечения.

Власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" был учрежден директором Института мира и демократии Лейлой Юнус, главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановым, главным редактором газеты "Толыши садо" Гилалом Мамедовым и председателем "Союза интеллигенции Азербайджана" Эльданизом Гулиевым в ноябре 2018 года.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".