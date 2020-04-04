Amnesty international потребовала освободить Эльчина Мамеда

04 апреля 2020, 08:52

Эльчин Мамед был арестован после критического отчета о соблюдении прав человека в Азербайджане, заявила международная правозащитная организация Amnesty international.

"Кавказский узел" писал, что глава НПО "Правовое просвещение молодежи Сумгаита" и главред сайта "Юкселиш намине" ("Во имя возрождения") Эльчин Мамед был задержан 30 марта. На следующий день суд назначил ему три месяца ареста.

Эльчину Мамеду грозит до пяти лет заключения по статье о краже. Жительница Сумгаита заявила, что обратилась к Мамеду с просьбой оказать ей правовую помощь, а затем из ее сумки были украдены драгоценные изделия на 7500 манатов (4500 долларов). Мамед назвал эти обвинения "бредом" и связал дело против него с критическим отчетом о положении прав человек в Азербайджане, опубликованным возглавляемым им НПО.

Amnesty International призвала к писать обращения к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и послу страны в США Элину Сулейманову c требованием немедленно освободить Эльчина Мамеда. Правозащитники отметили, что он и возглавляемая им организация "Правовое просвещение молодежи Сумгаита" и ранее подвергались преследованиям со стороны властей.

Новое уголовное дело также основывается на надуманных обвинениях и является местью за его правозащитную работу и критические отчеты о ситуации с правами человека в стране, передало 3 апреля заявление Amnesty International агентство Turan.

Ранее содокладчик Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл, а затем международная правозащитная организация Human Rights House заявили, что азербайджанские власти подавляют свободу слова, прикрываясь борьбой с распространением коронавируса, и преследуют оппозиционеров по надуманным обвинениям. HRHF, в частности, указала и на дело Эльчина Мамеда.

К 3 апреля число инфицированных коронавирусом в Азербайджане выросло до 443. Умерли пять человек, выздоровели 32. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить из дома, остальным позволено делать это в особо оговоренных случаях. Не работает городской и междугородний транспорт, районы страны и Бакинская аггломерация изолированы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа отслежваются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".