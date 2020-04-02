HRHF осудила власти Азербайджана за нарушения прав человека во время пандемии

02 апреля 2020, 13:27

Азербайджанские власти подавляют свободу слова, прикрываясь борьбой с распространением коронавируса, и преследуют оппозиционеров по надуманным обвинениям, заявила международная правозащитная организация Human Rights House.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Азербайджана Ильхам Алиев 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, сказав, что она сеет панику среди населения. Руководство оппозиционных партий назвало обвинения Ильхама Алиева голословными. Власти Азербайджана воспользовались пандемией коронавируса, чтобы начать еще одну кампанию подавления политической оппозиции страны, указал содокладчик Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл.

К 1 апреля число инфицированных коронавирусом в Азербайджане выросло до 359. Умерли пять человек. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить из дома, остальным позволено делать это в особо оговоренных случаях. Полностью приостановлено движение поездов в бакинском метрополитене. Въезд и выезд из Бакинской агломерации и районов страны ограничены, междугородний транспорт прекратил работу, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Чрезвычайные меры, принимаемые для защиты населения, должны быть временными, содержать адекватные гарантии предотвращения злоупотреблений, быть строго пропорциональными реальной угрозе, однако действия властей Азербайджана противоречат требованиям международного права в области прав человека и нарушают обязательства этой страны перед международными организациями, заявила 1 апреля на своем сайте правозащитная организация Human Rights House (HRHF).

Правозащитники указали на то, что 17 марта парламент Азербайджана утвердил поправки в закон о СМИ, что, по данным HRHF, привело к злоупотреблениям и произвольному ограничению свободы слова. "Открытый доступ к информации и свобода выражения мнений имеют первостепенное значение для решения этой чрезвычайной ситуации", - говорится в заявлении правозащитной организации.

HRHF раскритиковала действия азербайджанских силовиков, которые 8 марта предлогом борьбы с COVID-19 вынудили членов оппозиционной группы D18 покинуть свои офисы. 23 марта лидер оппозиции Тофиг Ягублу был арестован по сомнительным обвинениям в хулиганстве, а 30 марта стало известно о задержании правозащитника и журналиста Эльчина Мамеда по обвинению в краже.

"Во времена кризисов общественного здравоохранения государственные органы обязаны действовать открыто и прозрачно и обеспечивать своевременный доступ к информации. Мы будем продолжать внимательно следить за этими вопиющими попытками азербайджанских властей использовать пандемию COVID-19 для подавления правозащитников и правозащитных организаций", - приводятся в публикации слова главы HRHF Дэйва Элсеруада. Он подчеркнул, что власти Азербайджана обязаны защищать во время кризиса всех своих граждан, в том числе правозащитников.

Член партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Тофиг Ягублу арестован по обвинению в "хулиганстве, совершенном с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия". Его дочь Нигяр Хази рассказала, что, когда он находился в своем припаркованном возле рынка автомобиле, в него въехала другая машина, и люди в ней стали вести себя агрессивно. После этого Ягублу был задержан и доставлен в районное управление полиции Баку, сообщила она. В МВД Азербайджана заявили, что Тофиг Ягублу совершил ДТП и напал на семейную пару, и потому был задержан. Активист назвал себя жертвой провокации, а его адвокат пожаловался на недопуск к подзащитному. Защита оппозиционера сочла следствие по делу необъективным.

Глава НПО "Правовое просвещение молодежи Сумгаита", главный редактор сайта "Юкселиш намине" ("Во имя возрождения") Эльчин Мамед перед задержанием сообщил о начале расследования против него по жалобе жительницы Сумгаита, которая 14 марта обратилась к Мамеду с просьбой оказать ей правовую помощь в связи с неисполнением судебного решения в ее пользу, а через 12 дней заявила, что он украл из ее сумки драгоценные изделия на 7500 манатов (4500 долларов). Мамед назвал эти обвинения "бредом" и связал дело против него с критическим отчетом о положении прав человек в Азербайджане, опубликованным возглавляемым им НПО. 31 марта суд постановил заключить Мамеда под стражу на три месяца.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".