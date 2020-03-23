Тофиг Ягублу. Фото: Meydan TV, https://www.meydan.tv/ru/article/тофиг-ягублу-был-вызван-в-генпрокуратуру/?ref=list-news

23 марта 2020, 11:58

Азербайджанский активист Ягублу задержан по подозрению в хулиганстве

Активист партии "Мусават" Тофиг Ягублу совершил ДТП и напал на семейную пару, объяснили задержание активиста в МВД Азербайджана. Сам Ягублу назвал себя жертвой провокации, а его адвокат пожаловался на недопуск к подзащитному.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября 2019 года Тофиг Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции в Баку. После выхода на свободу он рассказал об избиении силовиками и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность.

Силовики задержали члена партии «Мусават» и координационного центра Национального совета демократических (НСДС) Тофига Ягублу днем 22 марта, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" дочь оппозиционера Нигяр Хази. "Отец находился в своей машине возле рынка. Автомобиль был припаркован. Однако в машину отца въехал другой автомобиль, и находившиеся в нем люди стали вести себя агрессивно  по отношению к отцу. Он успел только сообщить, что против него совершена провокация. Потом его задержали и увезли в Низаминское районное управление полиции Баку", - рассказала она.

Вечером дежурный полицейский сообщил родственникам, что в связи с ДТП ведется следствие, уточнила Нигяр Хази. "Якобы мой отец наехал на другую машину и применил силу против находящихся в этой машине мужчины и его жены. Они, дескать, написали жалобу. Спустя час позвонил отец сказал, что ему предъявляют уголовное обвинение в «применении насилия с причинением телесных повреждений». Отец назвал дело сфабрикованным", - рассказала Нигяр Хази.

По ее словам, поздно вечером адвоката Эльчина Садыгова не пропустили к Ягублу под предлогом того, что «следователь уже ушел». Адвокат Эльчин Садыгов подтвердил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что его вчера и сегодня утром не допустили к Ягублу. "22 марта вечером я прибыл в полицию, не пустили меня. И сегодня вот уже час не пропускают. Это объясняют тем, что на месте нет начальника следственного отдела и следователя", - сказал он в 11.30 по местному времени (10.30 мск).

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана сообщил сегодня, что Тофиг Ягублу задержан в качестве подозреваемого. "22 марта на территории Низаминского района Баку столкнулись автомобиль Toyota Corolla, управляемый Ягублу, и ВАЗ-2107, за рулем, который находился Эльхан Джебраилов. Несмотря на то, что ДТП произошло по вине Тофига Ягублу, он без основательных причин причинил кулаками и гаечным ключом различные телесные повреждения Эльхану Джебраилову и находившейся вместе с ним в автомобиле его супруге Джавахир Джебраиловой", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник МВД.

Дело расследуется по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия, или предмета, используемого в качестве оружия) УК Азербайджана. Джебраилов и его супруга были допрошены в качестве свидетелей, добавил сотрудник министерства.

Статья 221.3 УК Азербайджана предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Партия «Мусават» поздно вечером 22 марта опубликовала в Facebook заявление о том, что расценивает задержание Тофига Ягублу "провокацией по исполнению политического заказа против него". Партия потребовала немедленно освободить Ягублу, говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Член координационного центра НСДС, глава партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли также считает задержание Ягублу политически мотивированным. "Власти хотя изолировать тех, кто в авангарде борьбы против режима. Однако арест Тофига Ягублу и новые возможные аресты оппозиционеров не запугают народ", - сказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" размещает материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Али Керимли заявил об избиении после задержания", "Азербайджанская журналистка Мовламлы пожаловалась на произвол в полиции", "Правозащитники призвали власти Азербайджана освободить задержанных".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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