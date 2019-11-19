Тофиг Ягублу пожаловался на угрозы и пытки

19 ноября 2019, 06:23

Активист азербайджанской партии "Мусават" Тофиг Ягублу вышел на свободу по завершении срока административного ареста. Он рассказал об избиении силовиками и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность.

Как писал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу был арестован на 30 суток вечером 19 октября после митинга оппозиции в Баку. 29 октября рассмотрение жалобы на его арест было отложено на неопределенное время. Адвокат Немат Керимли сообщил, что защита ходатайствовала о назначении медэкспертизы в связи с пытками над Тофигом Ягублу и указала на искажение содержания выступлений участников процесса в протоколе заседания суда первой инстанции. Керимли счел это "тактическим трюком", "чтобы не выпускать Ягублу раньше назначенного ему административного ареста". 2 ноября апелляционный суд оставил в силе решение об аресте.

19 октября силовики разогнали в центре Баку участников несогласованной акции, объявленной Национальным советом демократических сил и Партией Народного фронта Азербайджана. Полиция Баку сообщила о 60 задержанных. 21 октября дочь задержанного оппозиционера Тофига Ягублу сообщила о его избиении. Действия полиции и властей Азербайджана раскритиковали Совет Европы, Европейская служба внешних связей, ПАСЕ и посольство США.

18 ноября Тофиг Ягублу, после того как вышел на свободу по завершении срока административного ареста, рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что после задержания сотрудники правоохранительных органов применили в отношении него физическое насилие.

"Мне руки сзади заковали в наручники, повалили лицом вниз и стали бить ногами куда попало – в голову, спину, ноги, по ребрам. Потом они стали выкручивать мне руки. Все эти пытки продолжались около часа", - сообщил Ягублу.

Оппозиционер заявил, что, когда предстал перед судом, он рассказал о пытках, но судья проигнорировал его слова.

По словам Ягублу, он уже в ходе пребывания в Бинагадинском пункте содержания арестованных в административном порядке написал жалобу в прокуратуру.

"Меня и в прошлом пытали... Это было в 1998 году и 2011 году, причем все там же... Каждый раз я писал заявления в прокуратуру, но в итоге она приходила к выводу о «необоснованности жалобы». И в этот раз я пожаловался. Представитель прокуратуры... допросил меня. Но не думаю, что прокуратура примет правильное решение. Если не будет расследования и виновных не накажут, я буду жаловаться в суды для обжалования бездействия прокуратуры с тем, чтобы иметь возможность после прохождения местных инстанций обратиться в ЕСПЧ", - отметил он.

При этом, по его словам, во время содержания в Бинагадинском пункте со стороны персонала он давлению не подвергался.

"Но на меня оказывал давление явившийся туда человек, представившийся сотрудником... МВД. Он допросил меня, взял показания, несмотря на то что я отказывался и требовал пригласить адвоката. Этот человек потребовал от меня прекратить политическую деятельность, в частности, выйти из НСДС (Национального совета демократических сил). В противном случае он пригрозил мне переводом в ГУБОП, где меня ожидает «тяжелая участь». Я же ответил ему, что наша деятельность соответствует Конституции и законам. Их нарушает мэрия Баку, отказываясь согласовать мирные акции", - отметил Ягублу.

Он также сообщил, что 18 ноября перед освобождением его вновь посетил этот же гражданин.

“За несколько часов до моего освобождения этот сотрудник вновь явился. Он еще резче стал угрожать мне, заявив: «Подумай: пока ты будешь рядом с Али Керимли в НСДС, против тебя будут приняты более жесткие меры. Вы под надзором. Али Керимли является шпионом Америки, Ирана и Армении». И я якобы тоже занимаюсь шпионской деятельностью. Мы якобы выполняем заказ иностранных государств по расчленению Азербайджана", - сказал Ягублу.

По словам оппозиционера, ему угрожали также расправой над членами семьи.

"Мне пригрозили, что моего сына (Рахим Ягублу является членом молодежной организации партии «Мусават» - прим. "Кавказского узла") убьют и «отправят» к моей дочери (младшая дочь активиста Наргиз Ягублу скончалась в 2015 году - прим. "Кавказского узла"). Все это мне неоднократно говорили. И в последний день перед выходом на свободу мне сказали: «Подумай о сыне, не губи его»", - сказал Ягублу.

Оппозиционер сказал, что планирует обратиться к врачам из-за последствий пыток.

21 октября глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов опроверг сообщения о пытках над Ягублу.

Тофиг Ягублу также пожаловался на проблемы со здоровьем, и, в соответствии с правилами, он был доставлен в госпиталь... После прохождения медицинского обследования Ягублу был возвращен в изолятор. Никаких проблем с его здоровьем выявлено не было, свидетельством чего являются предоставленные Ягублу соответствующие документы и заключение врачей", - цитирует Захидова Haqqin.az.