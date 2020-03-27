Представители Совета Европы осудили слова Ильхама Алиева об изоляции оппозиции

27 марта 2020, 11:50

Власти Азербайджана обязаны снять обвинения и немедленно освободить оппозиционного политика Тофига Ягублу, арестованного по обвинению в хулиганстве, считают представители Совета Европы. Использование пандемии для изоляции оппозиции международные организации назвали недемократичным. Защита оппозиционера сочла следствие по делу необъективным.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта международная правозащитная организация Human Rights Watch резко осудила арест в Азербайджане оппозиционного политика Тофига Ягублу и призвала к его немедленному освобождению. С аналогичным призывом выступила и Amnesty International.

Член партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Тофиг Ягублу был задержан 22 марта, а 23 марта арестован на три месяца по обвинению в "хулиганстве, совершенном с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия". Его дочь рассказала, что, когда он находился в своем припаркованном возле рынка автомобиле, в него въехала другая машина, и люди в ней стали вести себя агрессивно. После этого Ягублу был задержан и доставлен в районное управление полиции Баку, рассказала Нигяр Хази. В МВД Азербайджана заявили, что Тофиг Ягублу совершил ДТП и напал на семейную пару, и потому был задержан. Активист назвал себя жертвой провокации, а его адвокат пожаловался на недопуск к подзащитному.

Представители международных организаций призвали власти Азербайджана освободить Тофига Ягублу

Арест Ягублу осудила Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

«Арест и задержание Тофика Ягублу по сомнительным обвинениям - еще одна иллюстрация продолжающегося судебного преследования критиков со стороны правительства. Властям Азербайджана следует снять обвинения (с Тофига Ягублу), обеспечить его немедленное освобождение и принять меры, чтобы его здоровье не подвергалось дальнейшему риску», - перевел корреспондент «Кавказского узла» сообщение Миятович, опубликованное 26 марта на своей странице в Twitter.

Ранее ООН призвала страны сократить количество заключенных в тюрьмах из-за пандемии. "Содержание заключенных под стражей во время кризиса (в связи с коронавирусом) является высоким риском и должно быть крайней мерой. В связи с увеличением числа вспышек и ростом числа смертей в тюрьмах и других учреждениях во многих странах, властям следует принять меры к сокращению числа заключенных", - заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем выступлении 25 марта,опубликованном на ее странице в Twitter. По ее словам, в первую очередь необходимо освободить «пожилых и больных заключенных, а также правонарушителей с низким уровнем риска».

Представители ПАСЕ также отреагировали на арест Ягублу после предложения президента Ильхама Алиева «изолировать» политическую оппозицию страны в рамках мер против пандемии коронавируса. «Я удивлен и потрясен позорным использованием правительством Азербайджана пандемии коронавируса, чтобы начать еще одну кампанию подавления политической оппозиции страны […] Невероятно, чтобы глава государства, злоупотребляя чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения, использовал ее для усиления своей власти», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова содокладчика Мониторингового комитета ассамблеи по Азербайджану Роджера Гейла (Великобритания), опубликованные 25 марта на сайте Совета Европы.

Глава Азербайджана 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, сказав, что она сеет панику среди населения. "Откуда исходит эта провокация - от той самой пятой колонны, находящихся среди нас врагов, элементов, именующих себя оппозицией, предателей, получающих деньги из-за рубежа... Поэтому в период (пандемии коронавируса) будут действовать совершенно новые правила отношений. Пусть каждый знает это, и не исключено, что когда-то может быть объявлено и чрезвычайное положение. В таком случае изоляция представителей этой пятой колонны станет уже исторической необходимостью", - заявил Алиев. Руководство оппозиционных партий назвало обвинения Ильхама Алиева голословными.

Представление главой Азербайджана законной политической оппозиции как предательской «пятой колонны» содокладчик Мониторингового комитета Стефан Шеннах (Австрия) счел недемократичным. «Именно во времена чрезвычайных ситуаций политический плюрализм и ответственное использование свободы выражения мнений являются наиболее важными, чтобы обеспечить открытые дебаты о политике и свободном распространении информации среди общественности», - подчеркнул он.

Дело Ягублу сфабриковано, а сам оппозиционер стал политзаключенным, поддержала мнения коллег докладчица ПАСЕ по предполагаемым политзаключенным в Азербайджане Сунна Эварсдоттир (Исландия). «Очень похоже, что правительство Азербайджана начинает очередной раунд спланированных политических репрессий. Это не сулит ничего хорошего для будущего страны в Совете Европы», - заявила она.

Ранее адвокат Эльчин Садыгов сообщил, что защита уже в день ареста (23 марта) подала апелляционную жалобу на это решение, которая по законодательству должна быть рассмотрена в течение трех дней. Однако пока дата рассмотрения апелляции не назначена, отметил защитник.

Адвокат пояснил суть жалобы на арест Ягублу

Дата рассмотрения апелляции на арест Ягублу не назначена, заявил адвокат Эльчин Садыгов.

«Апелляционную жалобу в канцелярии Низаминского районного суда у нас не приняли под предлогом того, что сейчас в Азербайджане праздничные выходные дни (в связи с Новруз-байрамом объявлены выходные 20-28 марта). По закону суд первой инстанции сам направляет жалобу в апелляционный суд. Но поскольку в суде не приняли жалобу, и не представили официальных документов о причинах, почему не приняли, я отправил жалобу через центральную почту», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Садыгов.

По его словам, в жалобе защита указала, что арест Ягублу является неправомерным, а также призвала признать нарушение прав Ягублу по статей 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения), 5 (права на свободу и личную неприкосновенность) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав человека, «так как арест был произведен без основательных подозрений».

«Не было учтено состояние здоровья Ягублу. Кроме того, мы считаем, что этот арест политически мотивирован. Наряду с этим, мы просим суд вынести частное определение в отношении следователя и судьи, вынесшего решение об аресте», - пояснил суть жалобы Садыгов.

Адвокат отметил, что трехдневный срок рассмотрения апелляционной жалобы, установленный законом, соблюдается не всегда. «Сейчас суд может формально считать началом срока рассмотрения день, когда письмо поступит из почты. С другой стороны, сейчас из-за мер по борьбе с коронавирусом пленум Верховного суда постановил отложить на месяц рассмотрение «несрочных дел». Однако данный случай подходит как раз к исключениям, установленным Верховным судом - то есть касается вопроса об избрании меры пресечения. Если суд может в порядке исключения рассматривать вопросы об избрании и продлении мер пресечения, то они обязаны в таком случае рассматривать и жалобы на эти решения», - считает Садыгов.

Пленум Верховного суда Азербайджана принял решение приостановить до 20 апреля рассмотрение дел, не требующих срочности. Исключения составят дела, связанные с избранием, изменением и продлением мер пресечения, административные дела, связанные с арестом, особые производства по некоторым категориям. Физическим и юридическим лицам предложено присылать заявления, в том числе апелляционные и кассационные жалобы по почте.



Нарушения сроков рассмотрения апелляции в дальнейшем будет обжаловано в ходе перспективной подачи жалобы в Европейский суд по правам человека, заявил Садыгов. Адвокат отметил, что активных следственных действий с Ягублу пока не проводится. Защита, по словам адвоката, также не получила доступ к записи с видеорегистратора, установленного в автомобиле Ягублу, которую полиция поставила на «штрафную площадку».

На вопрос можно ли ходатайствовать о проведении независимой технической экспертизы ДТП, адвокат отметил, что два года назад глава государства своим указом о судебно-правовой реформы рекомендовал применение практики альтернативных экспертиз. Однако, по словам юриста, окончательное решение по данному вопросу принимает следственный и судебный орган.

«К сожалению, следствие не проявляет стремление к объективному расследованию, иначе Тофига Ягублу вообще бы не привлекли к ответственности», - заключил адвокат.

Дочь оппозиционера уличила участника инцидента с отцом во лжи

Дело Ягублу «откровенно сфальсифицировано», считает дочь оппозиционера Нигяр Хази.

«Это грубая фабрикация дела. Мой отец не выходил из машины до приезда полиции. (Участник инцидента в интервью журналистам) говорит неправду, что якобы после ДТП мой отец вышел и стал с ним ругаться. При этом он утверждает, что отец (использовал) отвертку, а полиция заявляет о причинении телесных повреждений гаечным ключом. Он показывает на своей груди «следы» повреждений – там красные полоски неясного происхождения. Он также не может никак объяснить, какую помощь ему оказали в больнице, куда его в день происшествия повезла полиция», - заявила коррепсондент «Кавказского узла» Хази.

По ее словам, участник ДТП также мог соврать по поводу повышенного давления. «Когда журналистка спрашивает, насколько поднялось давление, он отвечает, что на 180 на 170. Такого соотношения давления вообще не может быть. Потерпевший утверждает, что мой отец, выезжая с парковки, ударил его машину. А потом он признает, что моя мать вернулась к машине после инцидента. В таком случае, зачем отцу надо было выезжать с парковки, пока не вернулась мать?», - рассказала Хази.

Потерпевший по делу Ягубулу рассказал подробности ДТП

Потерпевший Эльхан Джебраилов в интервью журналистам Meydan.Tv утверждает, что работает сотрудником одного из подразделений авиакомпании по грузоперевозкам. По его словам, виновником ДТП стал Ягублу, когда выезжал с парковки и ударил его автомобиль.

Джебраилов также отмечает, что не хотел конфликта и был намерен «по-мирному» урегулировать последствия ДТП. Однако, по словам потерпевшего, Ягублу «набросился» на него.

«Тофиг Ягублу выругался, и я выругался. Потом он разозлился и ударил меня кулаком по левой части головы. Он пошел на меня и с отверткой (ударил) меня по груди. Я растерялся. Моя жена стала кричать. Он толкнул мою жену», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Джебраилова. Видеоролик интервью был опубликован на сайте телекомпании 25 марта.

На вопрос, почему Джебраилов, который крупнее и выше Ягублу, не смог защититься, тот ответил, что «наверное, потому что он пошел на меня с отверткой». На вопрос, какой ему диагноз поставили в больнице, он ответил, что не знает. При этом онзаявил, что давление у него поднялось до 180 на 170, а обычно у него высокого давления не бывает. «Наверное, от стресса повысилось», - заметил Джебраилов.

На вопрос журналиста, каковы требования Джабраиловых к Ягублу, супруга потерпевшего ответила, что хочет, чтобы их автомобиль отремонтировали. Джебраилов сказал, что хочет решения вопроса «по-божески». «Может быть, виноваты мы оба. Но уже это случилось. Может быть, он в нервном состоянии поехал, а я задел его машину», - сказал потерпевший.

Джебраилов также отверг, что намеренно участвовал в инциденте и отрицал, что ранее был потерпевшим в подобных делах.

"Кавказский узел" размещает материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".