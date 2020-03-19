Число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане выросло до 44

19 марта 2020, 19:55

Десять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Азербайджане, и общее число случаев инфицирования достигло 44. Власти усилили меры против распространения заболевания.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта скончалась зараженная коронавирусом женщина. К 14 марта шесть человек выздоровели и были выписаны из больниц. Днем 17 марта в Азербайджане было зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом, общее число инфицированных достигло 28, а вечером того же дня было выявлено еще шесть случаев заражения. Всего в медицинских учреждениях находились на лечении 27 больных коронавирусом. Правительство ввело запрет на въезд в столичный регион граждан и транспортных средств из других районов и городов страны. К 18 марта еще четыре человека вылечились от коронавируса и в больницах оставались 23 пациента.

Сегодня к 19.00 по местному времени (18.00 мск) число случаев заражения коронавирусом составило 44. Среди них - 10 выздоровевших ранее и умершая 12 марта женщина. В больницах с таким диагнозом на это же время находятся 33 пациента. Вирус выявлен у людей, в различное время вернувшихся в Азербайджан из Германии, Франции, Турции и Ирана. Все они были помещены в больницы специального режима и находятся под наблюдением врачей. Самочувствие пациентов хорошее, состояние их здоровья оценивается как стабильное, сообщил Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о создании Фонда борьбы с коронавирусом. Цель фонда, который будет работать до 31 декабря текущего года, - предотвратить распространение вируса и обеспечить финансирование для этого. Фонду выделено 20 млн манатов (около 12 млн долларов), следует из документа, опубликованного на сайте главы государства.

Власти продолжают эвакуацию азербайджанских граждан, оставшихся в зарубежных странах, в связи с прекращением регулярного авиасообщения из-за пандемии. Государственная авиакомпания AZAL с 16 по 19 марта организовала 12 чартерных рейсов для возвращения граждан Азербайджана из различных стран. В частности, этими рейсами из Стамбула, Анкары, Антальи, Москвы, Санкт-Петербурга, Рима и Будапешта были доставлены в Баку 1743 гражданина страны, говорится в сообщении AZAL, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Находящиеся за рубежом граждане Азербайджана должны пройти регистрацию в посольствах и консульствах и соблюдать предложенный график возвращения домой, отметили в AZAL.

Напомним, что с 18 марта прервано авиасообщение, автомобильные и железнодорожные перевозки между Азербайджаном и Россией. Ограничение не распространяется лишь на грузовые перевозки.

Вместе с тем на границе действует безопасный коридор для возвращения граждан Азербайджана из России. Для этого оборудованы пункты приема на пограничных переходах "Ханоба" в Хачмазском районе и "Самур" в Гусарском районе. Все прибывающие проходят тщательный медицинский контроль, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Азербайджана.

По данным ведомства, люди, прошедшие первичное медицинское обследование на пограничных пунктах, будут осматриваться повторно. Если будут выявлены симптомы, то для более точного диагноза прибывших доставят в специально выделенную местную больницу. Тех, у кого не окажется симптомов вируса, направят в палатки на карантинный режим. В каждом из этих пунктов оборудованы по 20 палаток и созданы условия для одновременного пребывания 100 человек. "В палатках обеспечивается питание, средства гигиены, обогрев, полностью соблюдены санитарно-гигиенические требования. При необходимости число палаток может быть увеличено", - сказано в сообщении МЧС.

22 марта в 03.25 по местному времени (02.25 мск) будет организован железнодорожный рейс Баку - Ростов, на который будут проданы билеты только гражданам России, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В связи с праздником Новруз-байрам временно снято ограничение на движение поездов внутри страны, которое было введено с 18 марта. Вечером 19 и 20 марта запланированы отправки поездов Баку - Беюк - Кясик, Баку - Кочарли - Балакян, Баку - Астара - Горадиз, а 20 марта - скоростного поезда Баку - Гянджа. Вернутся поезда 20 и 21 марта без пассажиров, поскольку введен запрет въезда в Баку, Сумгаит и Апшеронский район с 19 марта на 10 дней, проинформировали в пресс-службе.

Пленум Верховного суда Азербайджана принял решение приостановить до 20 апреля рассмотрение дел, не требующих срочности. Исключения составят дела, связанные с избранием, изменением и продлением мер пресечения, административные дела, связанные с арестом, особые производства по некоторым категориям. Физическим и юридическим лицам предложено присылать заявления, в том числе апелляционные и кассационные жалобы по почте.

Новости о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, какие необходимы меры профилактики, сказано в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".