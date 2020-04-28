Сотрудники СИЗО не пустили адвоката к осужденному азербайджанскому активисту

28 апреля 2020, 14:55

К активисту партии Народного фронта Азербайджана Ализамину Салаеву, осужденному за публикацию видео о полицейском, не пропустили адвоката. Защитник Эльчин Садыгов расценил это как вмешательство в свою профессиональную деятельность и нарушение прав арестованного.

Как писал "Кавказский узел", Ализамин Салаев 13 января был арестован на 30 суток в административном порядке после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского. Приговор был вынесен 20 апреля. По обвинениям в клевете и оскорблении Салаев был приговорен к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и сын Салаева 22 января заявили, что активист после задержания подвергся пыткам, МВД отвергло утверждения о пытках. В феврале Салаев рассказал в суде о пытках силовиками, но суд отклонил ходатайство защиты о расследовании этого заявления. В ПНФА приговор назвали предвзятым и политически мотивированным.



27 апреля адвоката Эльчина Садыгова не пропустили к содержащемуся в Бакинском СИЗО-1 активисту партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамину Салаеву. "Я представил все необходимые документы, приложив адвокатский ордер. Но мне не позволили встретиться с подзащитным. От меня потребовали представить письмо из суда. Однако это необоснованное требование – тем более, что суд уже рассмотрел дело и вынес приговор. Когда я доказал незаконность этого требования, мне сказали, что надо принести разрешение из Пенитенциарной службы. Но и это требование не предусмотрено в законодательстве. Тем не менее, мне встречу с Салаевым не дали", - сообщил Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат усмотрел в этом вторжение в свою профессиональную адвокатскую деятельность и нарушение прав Салаева на защиту. Адвокат собирался обсудить с Салаевым дальнейшие действия по защите и подачу апелляции. Садыгов сообщил, что направил официальные жалобы в Пенитенциарную службу и омбудсмену.

"Само рассмотрение дела Салаева сопровождалось грубыми нарушениями процессуальных норм и прав, гарантированных Европейской конвенцией. Рассмотрение дела было назначено внезапно. Он (Салаев - прим. "Кавказского узла") просил, чтобы его адвокат прибыл на процесс, но судья, спешно рассмотрев дело в течение часа, вынес приговор", - сказал адвокат.

На 7-минутном видео в YouTube-канале Made in Azerbaijan показаны кадры спора между Ализамином Салаевым и человеком в штатском, который назван начальником одного из отделов полиции. Салаев обвинил этого человека в том, что обесчестив девушку, он не женился на ней, что вызвало возмущение жителей Сальяна, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который перевел их диалог. Собеседник Салаева заявил, что Салаев не имеет права обвинять его, поскольку он не родственник девушки.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации об обращении адвоката. В аппарате омбудсмена сказали, что обращение адвоката будет рассмотрено.

Эксперт в области права, юрист Института права медиа Халид Агалиев считает неправомерным отказ в допуске адвоката к подзащитному. "Согласно законодательству и международным нормам, адвокат имеет в любое время посетить подзащитного. Правда, в практике правоохранительных органов в период следствия предварительно все-таки представить разрешение от следователя. Но, Салаев уже осужден и никаких разумных объяснений не допуска к нему адвоката не может быть", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".