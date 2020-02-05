Суд отказался расследовать заявление Салаева о пытках

05 февраля 2020, 21:21

Активист Партии народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев рассказал в суде о пытках силовиками, но суд отклонил ходатайство защиты о расследовании этого заявления.

Как информировал "Кавказский узел", Ализамин Салаев 13 января был арестован на 30 суток в административном порядке после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского. Лидер ПНФА Али Керимли и сын Салаева 22 января заявили, что активист после задержания подвергся пыткам. Адвокат Салаева подтвердил наличие у подзащитного проблем со здоровьем. Но МВД отвергло утверждения о пытках. По версии полиции, Салаев был задержан из-за нарушения общественного порядка в нетрезвом виде и неподчинения законным требованиям полицейских.

Рассмотрение жалобы Салаева состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде (БАС) под председательством судьи Мирзали Аббасова. В начале заседания адвокат Салаева Джавад Джавадов ходатайствовал о вызове в суд в качестве свидетелей членов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниджата Абдуллазаде и Джейхуна Новрузова, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

"Ализамин Салаев был вместе с ними при задержании. Они видели, в какой форме и обстановке Салаев был задержан. Мой подзащитный говорит, что написанное в протоколе полиции не совпадает с реальностью. И потом, есть необходимость в вызове свидетелей для прояснения истины", - сказал адвокат.

Это подтвердил и сам Салаев. "Нас задержали, когда мы обедали в кафе. Однако в протоколе и решении суда указано, что я якобы нарушал общественный порядок на улице. Дело против меня было сфальсифицировано", - считает Салаев.

Однако БАС оставил без удовлетворения ходатайство адвоката об отмене ареста Салаеву.

Салаев дал показания. Он подробно рассказал о пытках, которым был подвергнут в одном из отделений силовых структур после решения суда первой инстанции. "Из суда меня обратно повезли в отделение [...]. Там по личному распоряжению начальника [отделения] меня стали жестоко избивать, унижать. Меня подняли на второй этаж здания, завели в туалет и пытались заставить мыть уборное помещение перед видеокамерой. Когда я отказался делать это, начальник дал команду "бейте". Меня около часа избивали в туалете, пытали электрошокером. Мою голову опускали в унитаз. Потом меня повалили на пол и стали садиться на меня, пинать меня", - утверждает Салаев.

По словам активиста, далее его повезли в другое отделение силовой структуры. "Начальник там стал меня оскорблять нецензурной бранью, бить. Потом он приказал сотрудникам: "отведите его в подвал и сломайте там". Там меня раздели и пытались вновь заставить мыть туалет перед видеокамерой. Я отказался. Меня поставили на колени и сзади надели наручники и продолжили побои. Они, сев мне на живот, вызвали разрыв грыжи. Около полуночи меня привезли в [учреждение, где находятся арестованные в административном порядке"]", - заявил Салаев.

Однако, по словам оппозиционера, в указанном учреждении отказались принимать его из-за плохого состояния здоровья. "[Силовики] повезли меня в городской клинический центр. Там врачи сказали о необходимости проведения хирургической операции из-за разрыва грыжи. Однако [силовики] велели им оказать первичную помощь. Потом меня обратно привезли в изолятор", - рассказал Салаев.

По его словам, он получает лечение в изоляторе, однако нуждается в операции. "После того, как факт пыток стал достоянием гласности, меня посетили представители омбудсмена, дали встречу с сыном. Меня повторно повезли на обследование уже в госпиталь [силовой структуры]. Там врачи также заявили о необходимости операции, но вновь врачам не позволили сделать хирургическое вмешательство", - сообщил суду Салаев.

Он заявил, что истинной причиной его ареста является политическая деятельность. "Меня уже четвертый раз подвергают аресту за последний месяц. Меня наказывают за мою политическую деятельность, разоблачения неблаговидных действий чиновников, силовиков, других прислужников власти", - подчеркнул Салаев.

Активист отметил, что до сих испытывает боли от полученных телесных повреждений. Он выглядел бледным, говорил тяжело, делая паузу.

Адвокат Джавадов указал суду на то, что необходимо расследовать заявление о пытках. Однако суд не удовлетворил это ходатайство. Защита выразила несогласие с решением суда.

"Суд обязан реагировать на жалобы о пытках. По меньшей мере суд должен был принять решение о направлении в прокуратуру предписания о необходимости расследования жалобы на пытки. Суд не провел объективного разбирательства. Хотя бы по гуманным соображениям, в связи с проблемами со здоровьем Салаева, его следовало освободить. Само административное дело не имеет доказательную базу и построено на показаниях [силовиков]. Суд не допросил других свидетелей, не запросил записи с камер видеонаблюдения с места, где, как утверждается, Салаев был задержан. Апелляционный суд не провел объективного расследования. Но поскольку по административным делам апелляционная инстанция является высшей, мы очевидно далее обратимся в ЕСПЧ", - сказал адвокат.

В суд пришла группа активистов ПНФА, чтобы поддержать Салаева. "Как обычно бывает, о судебном заседании сообщили буквально за час-полтора. Поэтому не все активисты смогли приехать в суд. Но, кто мог, конечно, пришли. Ожидаемо, что суд не провел объективного расследования", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" заворготделом ПНФА Сагиф Гурбанов.

На 7-минутном видео в Yotube-канале Made in Azerbaijan показаны кадры спора между Ализамином Салаевым и человеком в штатском, который назван начальником отделения дознания одного отделов полиции. Салаев обвинил этого человека в том, что он, обесчестив девушку, обманул ее и не женился на ней, что вызвало возмущение жителей Сальяна, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который перевел их диалог. В свою очередь, человек, представленный капитаном полиции, заявил, что Салаев не имеет право обвинять его, поскольку он не родственник девушки.

В пресс-службе МВД опровергли утверждения Салаева о пытках над ним. При этом в ведомстве указали также на законность ареста Салаева, указав, что суд первой инстанции и апелляционный дали правовую оценку его действиям.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" доступна справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".