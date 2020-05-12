Агиль Гумбатов пожаловался на самочувствие после лечения в психиатрической больнице

12 мая 2020, 14:13

Помещенный на принудительное лечение в Республиканскую психиатрическую больницу в поселке Маштага активист партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов пожаловался на плохое самочувствие после лечения неизвестными препаратами. Супруга Гумбатов опасается за его здоровье и требует освободить активиста.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта член партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Причиной стала его критика в адрес руководства страны, заявили в ПНФА. 1 апреля Гумбатов был выписан из клиники, но его задержали вновь и на следующий день повторно заключили в психбольницу. 2 мая срок содержания в больнице был продлен еще на месяц.

Повторно Агиль Гумбатов был задержан после того, как на своей странице в Facebook рассказал об обстоятельствах задержания, а также раскритиковал ситуацию в психбольнице. Адвокат Немат Керимли рассказал, что 10 апреля побывал в больнице, однако главврач не позволил ему встретиться с Гумбатовым.

Агиль Гумбатов 11 мая позвонил домой и пожаловался на плохое самочувствие. Он заявил, что его лечат неизвестными препаратами, названия которых врачи не говорят, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Айгюн Гумбатова.

"Я ему сказала, чтобы он отказался от лекарств и уколов. Однако лечение проводят принудительно. Агиль сказал, что ему очень плохо", - рассказала она.

Айгюн Гумбатова уверена, что муж здоров и не нуждается в лечении. "Разве мой муж психически больной, почему с ним так обращаются? Почему они пичкают лекарствами здорового человека? Если и дальше его будут так лечить, он просто умрет", - опасается Гумбатова.

Она требует освободить ее мужа из больницы.

В самой больнице корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что не предоставляют информацию о пациентах.

Адвокат Агиля Гумбатова Немат Керимли сказал, что не может получить решение Бакинского апелляционного суда для подачи жалобы в Верховный суд. "Под предлогом карантинного режима суды затягивают с выдачей решений, и это препятствует подаче жалобы в вышестоящие инстанции", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. 1 мая карантинный режим был продлен до конца месяца. На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России, а о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Напомним, в докладе Комитета против пыток Совета Европы в 2009 году отмечалось, что в психиатрической больнице в поселке Маштага делегация этой структуры получила ряд жалоб от пациентов на жестокое физическое обращение со стороны санитаров и даже медсестер. Условия содержания в палатах больницы оставляют желать лучшего, говорилось в исследовании.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".