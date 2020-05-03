Азербайджанский активист Гумбатов оставлен в психбольнице еще на месяц

03 мая 2020, 16:08

Активиста партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова, принудительно помещенного в психиатрическую больницу, оставили в стационаре еще на месяц, рассказала жена Гумбатова. Защите пока не удается обжаловать решение суда о госпитализации оппозиционера, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта член партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Причиной стала его критика в адрес руководства страны, заявили в ПНФА. 1 апреля Гумбатов был выписан из клиники, но его задержали вновь и на следующий день повторно заключили в психбольницу.

Повторно Агиль Гумбатов был задержан после того, как на своей странице в Facebook рассказал об обстоятельствах задержания, а также раскритиковал ситуацию в психбольнице. Адвокат Немат Керимли рассказал, что 10 апреля побывал в больнице, однако главврач не позволил ему встретиться с Гумбатовым.

2 мая истек срок принудительного содержания Агиля Гумбатова в Республиканской психиатрической больнице в бакинском пригороде Маштага, однако его оставили в стационаре, рассказала сегодня корреспонденту «Кавказского узла» жена активиста Айгюн Гумбатова.

"Врачи моему мужу говорили, что 2 мая его выпишут. И мы очень надеялись на его освобождение. Вчера (2 мая) я ждала его возвращения. Не дождавшись его прихода и телефонного звонка, я сама позвонила в больницу. Агиля позвали к трубке. Мой муж сообщил, что врачи ему заявили, что он должен остаться еще на один месяц, дескать, он «еще не выздоровел». Такое решение приняла некая комиссия, обследовавшая Агиля", - рассказала она.

Женщина убеждена, что ее муж "абсолютно здоров". "Его наказывают за критику власти. [...] Его содержание в больнице причиняет страдания и мне: я осталась одна с тремя детьми, один из которых болен", - пожаловалась Айгюн Гумбатова.

Адвокат активиста Немат Керимли сообщил сегодня, что смог увидеться с подзащитным только 22 апреля, с третьей попытки – после того, как пожаловался омбудсмену. "Мы увиделись с Агилем. Он выглядел вполне здоровым. Агиль сказал, что его преследуют из-за критики власти", - сказал Немат Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, защите пока не удается обжаловать решение Бакинского апелляционного суда. "Первого апреля Сабунчинский районный суд указал на отсутствие оснований для «недобровольного» лечения Гумбатова. А 2 апреля его вновь заключили в больницу, и для юридического обоснования этого решения вердикт суда первой инстанции был отменен Бакинским апелляционным сулом. Интересно, что из-за карантинного режима с конца марта Бакинский апелляционный суд фактически приостановил работу и даже жалобы на решения по мерам пресечения рассматривает с большими задержками. А тут спешно провели разбирательство. С другой стороны, я уже месяц не могу получить из апелляционного суда решение по делу Гумбатова, чтобы подать кассационную жалобу в Верховный суд", - рассказал адвокат, расценив действия судей как проявление "предвзятости к Гумбатову".

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. 1 мая карантинный режим был продлен до конца месяца. На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России, а о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Гумбатова заключили в психбольницу по политическим мотивам, убежден глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Это рецидив позорной советской практики отправки диссидентов в психбольницы. Те, кто принимал такое решение, наносят урон имиджу страны на международной арене", - поделился Гасанов своим мнением с корреспондентом «Кавказского узла».

В докладе Комитета против пыток Совета Европы в 2009 году отмечалось, что в психиатрической больнице в поселке Маштага делегация этой структуры получила ряд жалоб от пациентов на жестокое физическое обращение со стороны санитаров и даже медсестер. Условия содержания в палатах больницы оставляют желать лучшего, говорилось в исследовании.

Сотрудники Республиканской психиатрической больницы в связи с нерабочим днем оказались недоступными для комментариев.

Напомним, 15 марта 2019 года Агиль Гумбатов также был задержан полицией, на следующий день суд назначил ему 30 суток ареста за неподчинение законным требованиям полицейского. Однопартийцы предположили, что власти преследуют оппозиционера за видеообращение к президенту Ильхаму Алиеву с жалобой на увольнение по политическим мотивам.

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