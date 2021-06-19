Жена журналиста Афгана Садыгова заявила о тяжелом состоянии мужа

19 июня 2021, 13:53

Верховный суд Азербайджана назначил рассмотрение кассационной жалобы журналиста Афгана Садыгова на 2 июля. Журналист голодает 227-е сутки и находится в тяжелом состоянии, он может не дожить до суда, опасается его супруга Севиндж Садыгова. Она намерена просить убежища для своей семьи за рубежом.

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов 3 ноября 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. Он объявил голодовку в знак протеста и продолжает ее с 3 ноября 2020 года. 28 января апелляционный суд сократил срок наказания Садыгову до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая встретились с чиновниками администрации Сумгаита и потребовали у них 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признал свою вину, заявила Генпрокуратура Азербайджана. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне признал Афгана Садыгова политзаключенным.

Рассмотрение кассационной жалобы Афгана Садыгова назначено в Верховном суде Азербайджана на 2 июля, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Севиндж Садыгова.

"Они много месяцев тянули с рассмотрением жалобы Афгана, зная, что он в ожидании справедливости проводит длительную голодовку. Наконец, назначена дата рассмотрения – 2 июля. Но Афган может просто не дожить до этого. Он 227 сутки проводит голодовку. Его кормят в тюремной больнице искусственным путем. Ему делают вливания сильных поддерживающих лекарств через капельницу. Но, он уже практически не живет, а существует. У него все органы выходят из строя. У Афгана серьезные проблемы с почками, иммунитет ослаб, он не может вставать на ноги из-за болей в суставах. Давление постоянно низкое. После голодовки у него выявился сахарный диабет. Легкие у него на 80 процентов покрыты пятном. Но, нам даже не дают медицинского заключения о состоянии Афгана", - рассказала Севиндж Садыгова.

Она сообщила, что собирается просить убежища для своей семьи за рубежом. "Я хочу покинуть свою страну. С одной стороны, большая несправедливость против моего мужа. С другой - не хватает средств к существованию для моей семьи, моих двух маленьких дочерей, на покупку продуктов, одежды. Я уже не могу жить в этой стране. Поэтому для предоставления убежища моей семье я обращусь в посольства иностранных государств. К Афгану очень жестокое отношение. Он умирает, но никто на это не реагирует", - утверждает женщина.

Севиндж Садыгова отметила, что у нее не осталось сил бороться, но она продолжит акции, будет поддерживать требования супруга, "который всего лишь хочет справедливости".

Адвокат Эльчин Садыгов сообщил, что защита в Верховном суде будет настаивать на оправдании Садыгова.

"Афган Садыгов настойчив в своем требовании. И в действительности приговор в отношении него неправомерен. Его втянули в провокацию. С другой стороны, с учетом состояния здоровья Афгана Садыгова ему могут смягчить наказание и заменить реальный срок на другую меру, не связанную с тюремным заключением. По крайней мере, законодательство допускает такое", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе воздержались от комментариев относительно состояния Афгана Садыгова, сказав, что не уполномочены предоставлять такую информацию. Получить комментарии в Главном медицинском управлении Минюста также не удалось. Ранее, 4 июня, замначальника ведомства Ифтихар Гурбанов заявлял, что оснований для серьезного беспокойства в связи с состоянием Афгана Садыгова нет. "Он под наблюдением врачей. В связи с проводимой им голодовкой у него периодически берутся анализы на возможное заражение коронавирусом, результаты отрицательные. В результатах лабораторных анализов также нет серьезных изменений", - цитировала Гурбанова азербайджанская служба "Голоса Америки".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".