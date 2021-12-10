Правозащитники констатировали сохранение динамики политических арестов в Азербайджане

10 декабря 2021, 13:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В обновленный список активистов, составленный организацией "За свободу политзаключенных Азербайджана", включены 122 человека. Число политзаключенных в стране не изменилось с сентября, но вышедших на свободу в списке сменили новые арестованные по сфабрикованным обвинениям, заявили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября 2021 года союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" (ССПЗА) обнародовал список политических заключенных, в который было включено 122 имени.

Союз "За свободу политзаключенных" сегодня обнародовал обновленный список политзаключенных, в который вошли вновь 122 имени. Новый отчет приурочен к отмечаемому 10 декабря Международному дню прав человека. Составители списка – директор Института мира и демократии Лейла Юнус и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, как и прежде, исходили из критериев понятия "политзаключенный", установленных ПАСЕ, сказано в сообщении союза, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Пять критериев понятия "политзаключенный" резолюции ПАСЕ: a) если человек задержан в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если помещен под стражу по чисто политическим причинам; c) если по политическим мотивам продолжительность и условия содержания под стражей явно не пропорциональны преступлению; d) если человек задержан на дискриминационной основе; e) если задержание стало результатом несправедливых разбирательств и связано с политическими мотивами.

Численно список не изменился, так как в стране продолжалась практика политически мотивированных преследований критиков режима, объяснил Эльшан Гасанов. "Вместо выбывших из списка по завершению сроков наказания, он пополнился новыми политзаключенными", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

В частности, из списка выбыли двое политзаключенных из категории "Журналисты и блогеры" Эльчин Гасанзаде и Ибрагим Тюрксой, а также общественный активист Ниджат Ибрагим, который значился в группе "Члены оппозиционных партий и движений". По словам Гасанова, в последнюю категорию вошли двое новых политзаключенных – члены партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) – Муталлим Оруджев и Малик Рзаев.

"Эти лица (Оруджев и Рзаев) несколько лет опасаясь преследований в Азербайджане из-за своей оппозиционной деятельности эмигрировали в Германию. Там они продолжали критику властей Азербайджана из-за коррупции и нарушения прав человека. Они участвовали в протестных акциях с требованием политзаключенных в различных городах Европы. Однако летом они были возвращены в Азербайджане в порядке реадмиссии из-за ужесточения условий предоставления политического убежища в Германии. Сразу после возвращения в Азербайджана их подвергали допросам, давлению. В конечном итоге их обоих арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Аресты сопровождались не допуском к ним длительное время адвокатов, подвергали пыткам. Поэтому мы признали их политзаключенными", – продолжил Гасанов.

Кроме того, новым политзаключенным стал шиитский богослов Сардар Бабаев, которого обвинили в госизмене. "Сардар Бабаев и ранее подвергался аресту и лишению свободы и был признан политзаключенным. На пике напряженности отношений с Ираном, Бабаева арестовали по обвинению в шпионаже. Убедительных доказательств его вины общественности не было представлено. Есть основания полагать, что истинной причиной его ареста стали его связи с иранским духовенством. Но, большинство населения Азербайджана шииты и ориентация духовенства на Иран, где действуют главные религиозные центры шиизма", – отметил Гасанов.

В новом списке, составленном правозащитниками, политзаключенные классифицированы по шести группам. К категории "Журналисты и блогеры" отнесены 5 человек, в том числе главный редактор сайта Azel.Tv Афган Садыгов, руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов, глава сайта yukselis.info Эльчин Мамед, редактор nia.az Бахруз Алиев, блогер Аслан Гурбанов.

В группе "Члены оппозиционных партий и движений" восемь человек. Это члены партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов, Агиль Магеррамов, Паша Умудов, Ализамин Салаев, бывший глава Гедабекского района Салех Рустамов и упомянутые выше Оруджев и Рзаев.

В категории "Верующие" с учетом ареста Сардара Бабаева теперь 21 человек. В эту группу входят четыре члена Исламской партии Азербайджана, включая ее председателя Мовсума Самедова и его преемника на этой должности Ильхама Алиева, двух богословов – Абгюля Сулейманова и Джейхуна Мустафаева. В этой же группе остаются основные фигуранты "нардаранского дела", включая лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и его помощника Аббаса Гусейнова.

В группе осужденных по "тертерскому делу" по-прежнему 27 имен, а по "гянджинскому делу" - 47.

Весной 2017 года в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий против подразделений Минобороны Азербайджана была арестована группа военных и гражданских лиц. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы. Факт пыток подтверждается приговором Тертерского военного суда, указал правозащитник Огтай Гюльалыев. Генпрокурор Азербайджана, комментируя весной 2021 года многочисленные публикации в социальных сетях по этой теме, назвал общественный резонанс "необоснованным шумом". Однако 1 ноября прокуратура Азербайджана признала пытки над обвиняемыми по "Тертерскому делу".

В группе "Пожизненно заключенные" по-прежнему 14 человек. Среди них – шесть бывших офицеров отряда полиции особого назначения, осужденные в связи с мятежом в 1995 году, три бывших члена воевавшего в 1992-1993 годах в Нагорном Карабахе отряда "Гарангуш" и пять осужденных по делу бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

"После отмены смертной казни в 1998 году высшую меру наказания им решением парламента заменили на пожизненное заключение. Однако закон не имеет обратной силы. Поэтому им должны были заменить смертную казнь на альтернативное на тот момент максимальное наказание – 15 лет тюремного заключения. Эти люди уже провели в тюрьме четверть века", – ранее отметил Гасанов.

В Азербайджане сохраняется советская тоталитарная практика преследования политически инакомыслящих, отметил соавтор доклада директор Института мира и демократии Лейла Юнус. "Системные репрессии в республике продолжаются вот уже почти 30 лет. Советская практика преследования инакомыслящих была возобновлена после возвращения к власти в 1993 году бывшего генерала КГБ Гейдара Алиева. Эту же политику продолжает его сын, нынешний президент Ильхам Алиев", - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

На ее взгляд, целью репрессий является нагнетание страха для обеспечения неограниченной власти. "Проблема политзаключенных не решается, их число уже много лет стабильно выше сотни. Одни выходят на свободу, и сразу же их места занимают другие", – заявила Юнус.

По мнению правозащитницы, международное сообщество не должно оставаться безучастным к политическим репрессиям в Азербайджане и оказывать давление на официальный Баку.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".