Салех Рустамов пожаловался на нестерпимые боли

29 ноября 2021, 15:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист Салех Рустамов, 25-е сутки голодающий в тюремной больнице, жалуется на боли в суставах и планирует отказаться от воды, а это, по мнению врачей, грозит впадением в кому, сообщил адвокат активиста. Рустамов получил российское гражданство, не выйдя из азербайджанского, ответили в дипмиссии России на просьбы заключенного помочь ему.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 ноября активист Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов объявил голодовку, протестуя против того, что не попал под амнистию, объявленную президентом Азербайджана. Руководители ряда неправительственных организаций, правозащитных групп и СМИ 19 ноября обратились к президенту страны с просьбой освободить Рустамова. С 26 ноября Рустамов намеревался начать сухую голодовку, однако адвокату и родным удалось отговорить его. Вчера, на 23-й день голодовки, брат Рустамова сообщил, что заключенный не может самостоятельно передвигаться, крайне слаб и изможден. Врачи тюремной больницы назвали состояние активиста тяжелым и предупредили об опасности для жизни в случае отказа от воды, сообщил адвокат.

Салех Рустамов – гражданин России. 27 февраля суд приговорил его к семи годам и трем месяцам заключения, позднее Верховный суд сократил срок наказания на два месяца. По версии следствия, Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА, общая сумма сборов составила 412 тысяч долларов. По этому делу, помимо Салеха Рустамова, осуждены на различные сроки лишения свободы его племянник и три члена ПНФА. В суде адвокаты заявили, что подсудимые подверглись пыткам.

Состояние активиста Салеха Рустамова продолжает ухудшаться, сообщил сегодня его адвокат Бахруз Байрамов. "Состояние Салеха Рустамова остается тяжелым. Я бы сказал, критическим. У него начались сильные боли в суставах. Он всю ночь не мог уснуть от боли в суставах. Он ходит с трудом, шатается. Я ему рекомендовал в палате ходить с тростью, потому что он может внезапно упасть. Он изолирован в отдельную комнату, и постоянно с ним никого не бывает. Салех Рустамов сказал, что уже больше не может терпеть боли, и считает, что ему придется все же перейти к сухой голодовке, «чтобы эти мучения уже закончились». Я, напротив, пытался убедить его вообще остановить акцию. Но он неумолим. Единственное, он сказал, что еще один-два дня подождет, а потом откажется от воды", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Байрамов после встречи с подзащитным в лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

Адвокат отметил, что дополнительно консультировался со знакомыми врачами. "Они подтверждают слова медиков лечебного учреждения Пенитенциарной службы о том, что в случае сухой голодовки в течение 12-15 часов, максимум спустя сутки Рустамов впадет в кому. После этого его внутренние органы утратят свою функциональность, после чего восстановить их деятельность будет уже сложно", - сказал адвокат.

Российское посольство устранилось от ситуации с Рустамовым

Глава пресс-службы посольства России в Азербайджане Алина Золотарева, отвечая на запрос корреспондента "Кавказского узла" о голодовке Рустамова, сообщила, что дипмиссия "в курсе этого дела". Но, по ее словам, обращение Рустамова о голодовке официально поступило в посольство лишь сегодня. "Консульские работники связались, поговорили с его сыном и направили ему официальный ответ посольства", - рассказала Золотарева.

Она также пояснила, что Рустамов, хотя и является гражданином России, не вышел из азербайджанского гражданства. "Посольством ранее направлялся запрос и был получен официальный ответ от МИД Азербайджана о том, что Салех Рустамов является гражданином Азербайджанской Республики. Раз он является гражданином Азербайджана, то здесь, на территории АР, он, соответственно, подпадает под юрисдикцию азербайджанского государства, и это является внутренним делом данной страны. Он несет ответственность перед азербайджанским государством в рамках законодательства этой страны", - сказала Золотарева.

Власти Азербайджана игнорируют призывы освободить Рустамова

Норвежский Хельсинкский комитет сегодня повторил призыв к освобождению Рустамова. В заявлении организации, опубликованном на ее странице в Facebook, приводятся слова сына Рустамова: "Моего отца медленно убивают на наших глазах". Как считает Норвежский Хельсинкский комитет, "власти Азербайджана не будут действовать, если не будет постоянного внимания - как в Азербайджане, так и за его пределами - к шокирующей несправедливости дела Рустамова". "Мы обращаемся ко всем нашим сторонникам, национальным правительствам и международным организациям с призывом к немедленному освобождению Рустамли и оказанию ему срочной медицинской помощи со стороны независимых врачей по его выбору, чтобы спасти ему жизнь", - сказано в заявлении, переведенном "Кавказским узлом".

Пользователи соцсетей репостят баннеры с призывами свободы Салеху Рустамову, в Баку и других городах расклеиваются листовки. Азербайджанские политэмигранты проводят акции протеста перед посольствами страны. Бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич в связи с делом Рустамова потребовал введения санкций против чиновников Азербайджана, нарушающих права человека. "Бакинский режим нарушает права своих граждан и действует безнаказанно. Соединенным Штатам пора наложить санкции на виновных в аресте и задержании Рустамова. У Вашингтона есть инструменты. Он должен их использовать", - написал дипломат в своем микроблоге в Twitter.

Адвокат Бахруз Байрамов констатировал, что власти не реагируют на многочисленные призывы об освобождении Рустамова. "Салех Рустамов может быть либо помилован, либо освобожден пленумом Верховного суда. Обращения к главе государства об освобождении Рустамова остаются пока без ответа. Помилование - исключительно в компетенции президента страны. Мое обращение к Пленуму Верховного суда также остается без ответа", - сказал Байрамов.

В аппарате Верховного суда не стали комментировать слова адвоката, сославшись на отсутствие информации. Ранее в Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что вопрос о состоянии здоровья заключенных относится к Главному медицинскому управлению Минюста, а в этой структура заявили, что не дают комментариев о состоянии здоровья заключенных.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".