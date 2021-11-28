Врачи назвали продолжение голодовки Салеха Рустамова опасным для его жизни

28 ноября 2021, 22:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Салех Рустамов на 23-й день голодовки не может самостоятельно передвигаться и крайне слаб и изможден, рассказал его брат. Врачи тюремной больницы назвали состояние активиста тяжелым и предупредили об опасности для жизни в случае отказа от воды, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября активист партии Народного фронта Азербайджана Салех Рустамов объявил голодовку в связи с тем, что не попал под амнистию, объявленную президентом Азербайджана 5 ноября к годовщине победы в войне в Карабахе. Руководители ряда неправительственных организаций, правозащитных групп и СМИ 19 ноября обратились к президенту страны с просьбой освободить Рустамова. 23 ноября Рустамов сообщил адвокату, что с 26 ноября намерен начать сухую голодовку, однако адвокату и родным удалось отговорить его.

Салех Рустамов – гражданин России и не является гражданином Азербайджана. 27 февраля суд приговорил его к семи годам и трем месяцам заключения, позднее Верховный суд сократил срок наказания на два месяца. По версии следствия, Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА. Общая сумма, переданная через его племянника, составила 412 тысяч долларов. По этому делу, помимо Салеха Рустамова, осуждены на различные сроки лишения свободы его племянник и три члена ПНФА. В суде адвокаты заявили, что подсудимые подверглись пыткам.

Сегодня Салеха Рустамова в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы посетили его братья. "Нам предоставили возможность в тюремном госпитале провести с ним встречу в отдельной теплой комнате, а не в помещении для встреч с заключенных с близкими. Салех уже не может передвигаться без посторонней помощи, он шатается. Салех - человек спортивного телосложения, но от него ничего почти не осталось – он сильно похудел, кожа да кости. Салех очень вял, выглядел бледным, изможденным. Говорил тихо, отрывисто. Мы ему сказали, чтобы еще немного подождал, не переходил к сухой голодовке, поскольку есть активная общественная кампания в его поддержку. Салех сказал, что ему тяжело продолжать голодовку и он хочет уже "быстрого конца". После наших просьб он согласился еще некоторое время повременить и выпил при нас горячую воду. А так в день он пьет всего один стакан воды. Он и слушать нас не хочет, когда мы ему говорим: "Прекрати голодовку, сохрани себе жизнь"", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" брат активиста Талех Рустамов.

По его словам, госорганы не реагируют на голодовку. "Только представители омбудсмена и врачи госпиталя интересуются судьбой Салеха", - добавил Талех Рустамов

Адвокат Салеха Рустамова Бахруз Байрамов сегодня встретился с врачами Лечебного учреждения Пенитенциарной службы.

"Врачи сказали, что состояние Салеха критическое, а если он перейдет к сухой голодовке, то продержится всего 12-15 часов, после чего наступит смерть. С другой стороны, Салех Рустамов категорически против принудительного кормления. Завтра я попытаюсь еще раз поговорить с Салехом и попробовать убедить его остановить голодовку. Все равно голодовка частично достигла цели – привлекла общественное внимание. Пользователи соцсетей репостят баннеры с призывами свободы Салеху Рустамова, в Баку и других городах расклеиваются листовки. Даже политэмигранты уже проводят акции протеста перед азербайджанскими посольствами. Есть серьёзная международная реакция. Далее общественная защита будет сильнее", - сказал адвокат.

Байрамов подчеркнул, что Салех Рустамов принимает только воду. "23 дня голодовки - это очень серьезно. Он не принимает каких-либо питательных веществ. Он только пьет в день стакан воды и иногда ему вводят инъекции витаминов, чтобы предотвратить нарушение работы мозга", - заметил адвокат.

В связи с выходным днем получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Ранее в Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что вопрос о состоянии здоровья заключенных относится к Главному медицинскому управлению Минюста, а в этой структура заявили, что не дают комментариев о состоянии здоровья заключенных.

Напомним, что ранее бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич в связи с делом Рустамова потребовал введения санкций против чиновников Азербайджана, нарушающих права человека. "Бакинский режим нарушает права своих граждан и действует безнаказанно. Соединенным Штатам пора наложить санкции на виновных в аресте и задержании Рустамова. У Вашингтона есть инструменты. Он должен их использовать", - написал дипломат в своем микроблоге в Twitter.

Норвежский Хельсинкский комитет также призвал к освобождению Рустамова. Однако, по словам Байрамова, пока на призывы местной и международной демократической общественности нет никакой реакции от властей Азербайджана.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" опубликовал на тематической странице "Преследование активистов". Справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане" размещена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".