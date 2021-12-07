Полиция пресекла акцию родных осужденных по "Тертерскому делу" в Баку

07 декабря 2021, 12:52

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Родственники осужденных по "Тертерскому делу" сегодня попытались провести акцию протеста перед администрацией президента Азербайджана с требованием пересмотра обвинений в отношении заключенных. Однако полиция пресекла акцию, не позволив приблизиться к администрации президента.

Как сообщал "Кавказский узел", весной 2017 года в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий против подразделений Минобороны Азербайджана была арестована группа военных и гражданских лиц. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы. Факт пыток подтверждается приговором Тертерского военного суда, указал правозащитник Огтай Гюльалыев. Генпрокурор Азербайджана, комментируя весной 2021 года многочисленные публикации в социальных сетях об этой теме, назвал общественный резонанс "необоснованным шумом". Однако 1 ноября прокуратура Азербайджана признала пытки над обвиняемыми по "Тертерскому делу".

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал 25 осужденных по "Тертерскому делу" жертвами преследования по политическим мотивам. Всемирная организация против пыток заявляла о случаях применения пыток и гибели задержанных в Азербайджане военнослужащих и гражданских лиц, проходящих по "Тертерскому делу".

Акция родственников осужденных по "Тертерскому делу" была запланирована на 11.00 (10.00 мск). Участники намеревались собраться у станции метро "Ичери шехер" и оттуда направиться к администрации президента. Однако усиленные наряды полиции и полка быстрого реагирования МВД преградили путь протестующим. Сотрудники полиции предложили двум представителям протестующих пройти в их сопровождении к администрации президента и передать письменные заявления, следует из трансляции акции на Meydan.TV.

Участница акции рассказала, что по этому делу осудили ее родственника. "Этих молодых людей пытали как в гестапо, против них использовали арматуру, электрический ток. Разве можно так поступать с людьми! Я голосовала за президента, и теперь как граждан я хочу передать ему жалобу. Невинных людей должны отпустить!", - заявила женщина.

Участвовавший в акции прапорщик запаса Немат Магеррамов утверждает, что сам пережил пытки. "Нас бесчеловечно били, заставляли давать показания друг на друга. Меня обжигали куском железа, пускали ток по телу. Против меня дали показания четыре человека, что я якобы работал на армян. Двух из них замучили до смерти. Я не признался в несовершенных преступлениях и спустя 54 дня меня отпустили. Но меня уволили из службы, и я сейчас без работы. Я требую восстановления на службе, выдачи мне компенсаций за материальный и моральный ущерб, за подрыв моего здоровья", - рассказал мужчина.

Мать Ахмедли Мушфига рассказала, что ее сына осудили на 16 лет. "Мой сын ни в чем не виновен. Его задержали, когда он был в отпуске. Он отважно служил в армии, имел поощрения. Его оговорили. Я требую свободы для своего сына. Мы пришли сюда не для антиправительственного выступления. Мы хотим встречи с президентом, чтобы рассказать ему о своих бедах", - сказала женщина.

Спустя 15 минут полицейские стали мешать участникам общаться с журналистам и оттеснили их вовнутрь станции метро "Ичери шехер". Никто не был задержан.

Напомним, 24 члена Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступили с инициативой назначения докладчика по расследованию пыток в Азербайджане, следует из документа, опубликованном 25 июня на сайте ПАСЕ. Авторы документа связали необходимость расследований с фактами масштабных пыток в "Тертерском деле", жертвами которых стали свыше 200 военнослужащих, 11 из которых скончались, а также участившимися сообщениями о бесчеловечном обращении с критиками власти.

Следствие по "Тертерскому делу" проводилось с грубыми нарушениями процессуальных норм и прав, гарантированных Конституцией Азербайджана и международным правом, считает координатор Союза "За свободу политзаключенных" Эльшан Гасанов. "Людей допрашивали без адвокатов, применяли изощренные пытки. Тела замученных пытками не выдавали семьям, их хоронили на местных кладбищах, не допуская родственников и односельчан. 25 человек получили длительные сроки тюремного заключения. Мы признали их политзаключенными, потому что над ними не было объективного следствия и суда. Независимо от того, в чем обвиняется лицо, пусть даже в самом тяжелом преступлении, доказательства против него должны быть собраны законными средствами", - ранее сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". "Кавказский узел" также опубликовал справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".