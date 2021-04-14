Всемирная организация против пыток заявила о нарушениях прав человека в "Тертерском деле"

14 апреля 2021, 07:59

В Азербайджане 78 человек были задержаны и приговорены к срокам от 12 до 20 лет лишения свободы по "Тертерскому делу", сообщила Всемирная организация против пыток. Задержанные подвергались пыткам, имеются 11 подтвержденных случаев смерти от этих пыток, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", правозащитники признали осужденных по "Тертерскому делу" политзаключенными, в эту группу входят 25 человек, говорится в опубликованном в апреле отчете союза "За свободу политзаключенных Азербайджана".

Группу из военных и гражданских лиц арестовали в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и в подготовке диверсий против подразделений Минобороны страны и в населенных пунктах в Тертерском районе, говорилось в опубликованном 7 мая 2017 года совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры, Минобороны и Службы безопасности Азербайджана. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы. Факт пыток подтверждается приговором Тертерского военного суда, указал правозащитник Огтай Гюльалыев.

Всемирная организация против пыток заявила о случаях применения пыток и гибели задержанных в Азербайджане военнослужащих и гражданских лиц, проходящих по "Тертерскому делу". По меньшей мере 78 граждан Азербайджана были задержаны и приговорены к тюремному заключению на срок от 12 до 20 лет, было множество случаев пыток, в том числе 11 смертельных случаев находившихся в заключении азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, говорится в сделанном 13 апреля заявлении на сайте Всемирной организации против пыток.

Организация осудила действия правительства и правоохранительных органов Азербайджана, обвинив их в нарушении прав человека. Правозащитники потребовали от властей Азербайджана провести расследование пыток и последующей смерти задержанных, а также всех других утверждений о пытках и жестоком обращении и потребовала обеспечить привлечение виновных к ответственности за свои действия.

Необходимо обеспечить реабилитацию, помощь и доступ к механизмам возмещения ущерба для жертв и их семей, включая доступ к их близким, которые были задержаны или, когда они были замучены до смерти, к их останкам.

Всемирная организации против пыток потребовала раскрыть местонахождение и количество задержанных, арестованных в связи с "Тертерским делом", а также всех других заключенных, задержанных по политическим мотивам. Правозащитники призвали положить конец практике пыток и обеспечить принятие систематических мер по предупреждению и искоренению пыток в Азербайджане.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".