Полад Асланов. Фото https://doshdu.com/reportery-bez-granic-prizvali-vlasti-azerbajdzhana-otkazatsja-ot-presledovanija-polada-aslanova/

19 июля 2021, 12:49

Полад Асланов прекратил голодовку в колонии

Азербайджанский журналист Полад Асланов сообщил сегодня, что 18 июля прекратил голодовку в связи с прекращением давления на него в колонии. Дипмиссиям США и европейских стран следует следить за соблюдением прав Асланова в заключении, заявила его супруга.

"Кавказский узел" сообщал, что супруга осужденного главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова еще в апреле жаловалась омбудсмену, в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Пенитенциарную службу на содержание супруга в одной камере с 17 заключенными. 12 июля журналист объявил голодовку в знак протеста против давления на него и поборов в колонии. Сотрудники МККК посетили Асланова 15 июля и предложили помочь с переводом в другое исправительное учреждение, но он отказался, заявив, что давление оказывается по заказу властей, и смена колонии ничего не изменит. В Пенитенциарной службе заявили, что информация о голодовке Асланова и об оказываемом на него давлении не соответствует действительности.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. В апреле защита Асланова обжаловала приговор в Верховном суде.

Полад Асланов прекратил голодовку 18 июля, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жена заключенного Гюльмира Асланова. "Полад сегодня позвонил и сказал, что прекратил голодовку. Он сказал, что давление на него приостановлено", - сказала она.

Гюльмира Асланова пояснила, что 17 июля были отпущены из карцера двое заключенных, в наказании которых сокамерники винили ее мужа.

"Дело в том, что двух заключенных ранее посадили в карцер, а другим осужденным сказали, что причиной тому явился Полад. Суть проблемы в том, что Полад через меня предает огласке нарушения прав заключенных. В прошлом месяце один заключенный проглотил железо в знак протеста против отсутствия лечения, и Полад просил меня передать информацию в СМИ. Полад протестовал в колонии и против поборов за свидания. Ведь у кого нет денег, они не могут получать встречи под предлогом запрета свиданий из-за пандемии. Администрация же, чтобы отомстить Поладу, настраивает против него других заключенных, которые на «привилегированном положении». Им говорят, что из-за Полада они лишаются поблажек. Воду периодически отключают, и опять виновным выставляют Полада. Посадку двух заключенных в карцер также объяснили «происками» Полада. Но вчера их отпустили, и другие от Полада отстали. Его сейчас оставили в покое", - рассказала Гюльмира Асланова.

Полад Асланов сказал, что чувствует себя нормально, сообщила его супруга. "Хотя, возможно, он так сказал, чтобы мы с его матерью не беспокоились. Все-таки в 40-градусную жару без еды оставаться непросто", - указала Асланова.

Асланов, объявив голодовку, призвал сотрудников дипмиссий посетить его. 13 июля жена Асланова разослала жалобу журналиста по электронным адресам более чем 20 посольств в Баку.

Кроме представителей Красного Креста, голодающего никто не посетил, добавила она. "Я обращалась в посольства США и ряда стран Евросоюза и представительство ЕС, но никто не отреагировал. К делу Полада должно быть повышенное внимание. То, что давление на Полада сейчас прекращено, не значит, что в будущем это не возобновится", - подчеркнула Гюльмира Асланова.

Получить комментарии в Пенитенциарном службе не удалось в связи с выходным днем - с 19 по 21 июля в Азербайджане объявлены выходные по случаю Курбан-байрама.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Власти Азербайджана использовали шпионское ПО для слежки за журналистами", "ЕСПЧ признал нарушение прав Тофига Ягублу", "Суд в Баку оставил под стражей активиста "Мусульманского единства"".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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