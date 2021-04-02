Защита Полада Асланова обжаловала приговор в Верховном суде

02 апреля 2021, 19:56

Защита настаивает на невиновности Полада Асланова, так как на судебном процессе не было представлено достоверных доказательств того, что он занимался шпионажем в пользу Ирана, отметил адвокат. Асланов делит камеру с инфицированными опасными заболеваниями и находится в информационной блокаде, сообщила его жена.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Журналист 1 февраля объявил голодовку, требуя объективного разбирательства и перевода под домашний арест. Но апелляционный суд оставил в силе приговор. Асланов делит камеру с 17 заключенными и подвергается давлению, сообщила его супруга и призвала омбудсмена, Международный комитет Красного Креста, Пенитенциарную службу помочь пресечь нарушение прав Асланова в колонии.

В Верховный суд Азербайджана подана кассационная жалоба на решение апелляционной инстанции по делу Полада Асланова, сообщил его адвокат Эльчин Садыгов. "Вина Полада Асланова не была доказана судом. Достоверных доказательств того, что он занимался шпионажем в пользу Ирана в обмен на денежное вознаграждение не было представлено. Все обвинение было построено на субъективных предположениях и интерпретациях следствия. Также не ясно, конкретно какие секретные сведения передавал Асланов иранцам", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В законодательстве не прописаны конкретные сроки рассмотрения кассационной жалобы, поэтому сложно назвать даже примерные сроки, отметил Садыгов. Он добавил, что из-за сильной загруженности по работе пока не смог посетить Асланова в колонии.

Сегодня Асланов звонил из колонии, рассказала его жена Гюльмира Асланова корреспонденту "Кавказского узла". В камере на 18 человек, в которой находится Асланов в колонии №1, есть больные туберкулезом, гепатитом C, ВИЧ-инфицированные. "Он только накануне узнал об этом. В такой ситуации возрастают риски заражения, и Полад потребовал перевести его в другую камеру. Ему обещали в ближайшие дни решить вопрос, однако сказали, чтобы он не предавал это огласке. Однако Полад считает, что обо всех случаях лучше информировать общественность", - рассказала Асланова.

В колонии журналист находится в информационной блокаде, отметила она. "Поладу не дают свежих газет. Ему дают почитать газеты двухмесячной давности. Новости по телевидению он также не может смотреть. В камере все смотрят сериалы, а когда он хочет посмотреть новости, это является еще одним поводом для проявления неуважения к нему под предлогом того, что он "иранский шпион". Сокамерники не дают спокойствия, не позволяют читать, учить английский", - сообщила жена журналиста.

При этом право на телефонные звонки Асланова соблюдается. "После того как я обратилась к омбудсмену, Поладу позволяют два раза в неделю звонить. Но со встречами есть проблемы. Это колония строгого режима, здесь полагается одна встреча в месяц. Но встречи проходят через стеклянную перегородку, что в колонии объясняют условиями карантинного режима. Хотя надзиратели не соблюдают карантин. Один и тот же сотрудник без маски заходит и к Поладу, и к нам в помещение во время разговора через перегородку. Другим заключенным дают "очные встречи", видимо, за определенную мзду. Из-за карантина отменили и длительные 72-часовые "семейные встречи", которые полагаются раз в полгода. Полад уже почти два года в тюрьме. В СИЗО такие встречи не были предусмотрены, но с переводом в колонию он вправе уже получить длительную встречу. Но их отменили и не заменяют даже на краткосрочные свидания", - рассказала Асланова.

В аппарате омбудсмена на ее жалобу сегодня ответили, что посетят журналиста после 4 апреля, сообщила Гюльнара Асланова.

Аппарат омбудсмена реагирует на все заявления и в рамках компетенции помогает в удовлетворении просьб, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате уполномоченного по правам человека. Представители омбудсмена регулярно проводят мониторинг в исправительных учреждениях, и в рамках очередного посещения выяснят ситуацию с журналистом, отметили представители офиса омбудсмена.

Тюремная администрация обязана предоставлять заключенным возможность ежедневно читать хотя бы 1-2 газеты, отметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, сам в прошлом "узник совести", в беседе с корреспондентом "Кавказского узла". "Заключенный за свой счет может выписывать газеты и журналы. Но на практике в тюрьмы попадают только государственные газеты, и заключенные могут смотреть передачи только государственного телеканала", - сказал Гасанов.

В законодательстве нет каких-либо ограничений на совместное пребывание в камере осужденных за тяжкие и менее тяжкие преступления, сообщил Гасанов. "Разводить могут только несовершеннолетних от взрослых. Кроме того, изолировать должны лиц, проводящих голодовку", - отметил правозащитник.

Содержание заключенных вместе с зараженными инфекционными или вирусными заболеваниями недопустимо, подчеркнул Гасанов. При этом он отметил, что в колониях Азербайджана большая скученность. "Многие тюрьмы были построены еще в середине XX века, а некоторые еще при Сталине. В бараках большая скученность, в двухэтажных зданиях содержат по 350-400 человек. Там, где камерная система содержания, помещения также переполнены. Это негативно влияет на здоровье заключенных, вызывает у них нервную перенапряженность", - сказал Гасанов.

Представители отдела общественных связей Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Информация о посещениях мест заключения и лиц, находящихся под стражей, носит конфиденциальный характер, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в Бакинском представительстве Международного комитета Красного Креста.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".