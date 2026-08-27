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19:36, 27 августа 2026

Сын вдовы бывшего вице-премьера Дагестана арестован по делу об убийстве матери

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО до 25 октября сына доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой - вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева в рамках уголовного дела о ее убийстве. 

О задержании сына погибшей стало известно сегодня, позже следствие потребовало арестовать его. Обвиняемым по делу также проходит его друг, его личность не раскрывается. По вменяемой статье - убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, обоим грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

19 декабря 2013 года в Москве произошло ДТП, в результате которого погиб вице-премьер Дагестана Гаджи Махачев и еще два человека. Пять человек, в том числе четверо членов семьи Махачева, пострадали.

"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого", - цитирует ТАСС свой источник.

Ранее сообщалось, что доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анна Каменева трагически погибла в возрасте 43 лет, она была найдена мертвой в Московской области. 

Тело Анны Каменевой с резаной раной шеи нашли 26 августа в ее доме в подмосковной деревне Жуковка. На месте убийства также обнаружили травматический пистолет и несколько гильз, уточняет "Коммерсант".

Анна Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. Она родилась в 1983 году. В 2005 году с отличием окончила юридический факультет МГУ, в 2009-м защитила кандидатскую диссертацию. С 2011 года работала доцентом Высшей школы государственного аудита МГУ. Каменева была автором восьми книг и более 40 научных статей.

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Автор: Кавказский узел

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